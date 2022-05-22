印度力抗通膨 大幅調整鋼鐵業原物料進出口關稅
「印度人報」（The Hindu）報導，印度政府22日起大幅調整鋼鐵產業相關原物料的進出口關稅，藉此降低國內業者的成本，壓低價格，緩解通膨。
報導指出，印度把鐵礦砂和精礦的出口關稅從30%調高至50%，鐵球團礦出口關稅調高為45%，國內少數鋼鐵中間商的關稅也調高至15%，以增加國內供應。
另外，鎳鐵、焦煤、噴吹煤的進口關稅從2.5%下調，焦炭、半焦炭的關稅則從5%降為0。
印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在推特發文表示：「這（調整關稅）將可降低最終產品的成本。」
產業顧問公司AMRG & Associates的資深合夥人莫罕（Rajat Mohan）表示，大幅調降這些產品的進口關稅，可能有助抑制高通膨。他說：「全球各經濟體正苦於債務升高和通膨上揚，由於高通膨可能讓疲軟的發展中經濟體崩潰，印度政府已採取多項措施，緩解高漲的汽油、柴油、煤、鐵、鋼和塑膠價格。」
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