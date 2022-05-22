解決通膨奇招？彭博：沃爾瑪和Target們 快點降價清庫存

摘要 1. 通膨讓成本大增，侵蝕了沃爾瑪、Target等零售商的利潤。此外，價格大漲導致消費需求放緩、改變，庫存現在反而成為絆腳石。 2. 彭博指出，Target計畫降價出清庫存，反而有望讓通膨降溫。 3. 消費者需求，從商品轉向服務，有機會緩解航運和就業市場的供應鏈壓力，利於抑制通膨。

通膨已失控，庫存正膨脹，漲價恐來襲！《Yahoo Finance》為沃爾瑪、Target財報，下了這麼一個眉批。

美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）、Target首季財報不如預期，通膨壓力瀰漫，衰退疑雲再起，兩者股價創下35年以來，單日最大跌幅！這也拖累了其他零售類股與大盤表現。

從其表現來看，Jefferies零售分析師威辛克（Steph Wissink）認為，通膨恐怕還未觸頂，因為成本漲幅還是大於售價。她分析，消費者正轉往必需品，減少購買非必需品，這個現象短期內不會消退。

彭博：通膨引發需求放緩，被庫存反咬一口

《華爾街日報》形容，通膨追上了大型零售商，利潤被吃掉了！

受到產品、供應鏈和人事成本擠壓，沃爾瑪淨利年減25％，並且下調全年利潤預測1％；Target獲利則是腰斬，進一步示警，不斷攀升的燃料和運送成本，將繼續侵蝕毛利率。

「我們從來沒有預測到，運費會出現今天這樣的漲幅，」Target執行長康奈爾（Brian Cornell）坦承，今年，公司將額外暴增10億美元（約新台幣298億元）的成本。

不僅如此，售價大漲導致需求放緩。《彭博》指出，庫存囤積、貨架上滿滿的商品，讓零售商得以度過去年的供應鏈瓶頸；現在，卻因為消費者轉向必需品，減少購買服裝、居家用品等非必要產品，反而把他們推入困境。

沃爾瑪、Target第一季的庫存量，都比去年同期多了30％。沃爾瑪財務長比格斯（Brett Biggs）觀察，消費者很在意預算，有人放棄高價品牌，選擇更便宜的自有品牌，也有人放棄一加侖牛奶，只買半加侖。

Target另指出，消費喜好快速改變，讓庫存來不及跟著變化。這兩年來，消費者把家裡改裝得差不多了，加上社交活動回歸，派對增加，所以支出項目從家具、電視等高價項目，變成蠟燭、玩具、禮物等小件物品，以及出遊的行李箱。

漲價潮恐到來，但降價出清或許才是通膨的轉機

《華爾街日報》指出，如果這麼大規模的零售商，對成本壓力都苦苦掙扎，那議價能力較弱的小型零售公司，前景更不樂觀。

為了抵禦通膨，恐將迎來零售商漲價潮。比格斯表示，中低收入為核心客群的沃爾瑪，會先嘗試在供應端控制成本，但，如果成本還是持續攀高，將不得不漲價。

Target的想法類似。「我們必須確保不會失去價值主張，」康奈爾解釋，「所以會先選擇性地把成本轉嫁給特定產品，但從貨運運輸角度來看，仍須尋找其他方法，來提升營運的效率。」

然而，或許也有轉機。《彭博》解釋，漲價雖是店家提高利潤的常見策略，但消費者越來越不埋單，效果恐怕有限。因此，Target也計畫降價出清庫存，為雜貨等利潤低、但需求量大的產品騰出空間。如果其他公司也跟風打折出清，甚至有望讓通膨降溫。

此外，消費者需求改變，開始從商品，轉向旅遊、娛樂、度假等服務，有機會緩解航運和就業市場的供應鏈壓力。研究機構22V Research創辦人Dennis DeBusschere分析，沃爾瑪的財報，表明商品通貨緊縮和消費者偏好轉向，對抑制通膨有利。

但問題是：「對聯準會來說，通膨減緩的速度是否夠快？」彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）零售分析師Jennifer Bartashus另示警，越難預測消費者行為，讓企業銷售庫存的速度更複雜。

參考來源：CNBC、Bloomberg、Bloomberg(2)、Yahoo Finance、 WSJ

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