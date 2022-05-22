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特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價近來頻頻熄火，到20日為止的周線重挫14%，是標普500指數成分股跌幅次深的企業，與跌最深的蘋果成為難兄難弟。

特斯拉20日大跌6.4%，收報663.9美元，寫下去年8月17日以來最低價位。特斯拉光是上周的跌幅，已造成市值蒸發近1,100億美元。

特斯拉股價正面臨一連串問題。例如，特斯拉在中國大陸遭遇的困難，已大到難以忽視。上周已有幾名華爾街分析師警告，大陸供應鏈瓶頸正對特斯拉的業績造成壓力。

近來成長股一瀉千里，也使特斯拉股價遭受池魚之殃，此時投資人正紛紛遠避風險資產，以因應日益升溫的通膨

澳洲主權基金未來基金（Future Fund）創辦人暨執行合夥人布萊克說：「特斯拉下跌不外乎兩項原因，第一是總體經濟疑慮，民眾對通膨和經濟衰退憂心忡忡，第二是中國大陸。」

特斯拉跟多數車廠一樣，正面臨供應極度吃緊和原物料成本攀升。儘管特斯拉比多數競爭者更有能力克服這些問題，但中國大陸新一波疫情使得特斯拉上海廠的許多生產受擾，從而對特斯拉股價造成傷害。

摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）說：「中國大陸供應不穩，可能導致特斯拉本季交車量銳減。」彭博編纂的資料顯示，分析師預估，特斯拉本季平均交車量約為30.3萬輛，將比第1季下滑12%。

Wedbush分析師艾夫斯稍早將特斯拉的目標股價大砍29%至1,000美元。

特斯拉 通膨

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