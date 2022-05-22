快訊

留在桃園！ 羅智強今宣布新計畫：繼續傾聽人民心聲

大學副院長發色情訊息稱帳號被盜 微信打臉後被停職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果以大陸清零政策為由 告知代工廠在他國增加產量

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
華爾街日報獨家報導，蘋果公司以中國大陸嚴格的清零防疫政策等因素為由，告知部分代工廠商，希望在中國以外地區增加產量。歐新社
華爾街日報獨家報導，蘋果公司以中國大陸嚴格的清零防疫政策等因素為由，告知部分代工廠商，希望在中國以外地區增加產量。歐新社

華爾街日報獨家報導，知情人士表示，美國蘋果公司以中國大陸嚴格的清零防疫政策等因素為由，告知部分代工廠商，希望在中國以外地區增加產量。

知情人士說，印度越南已經是蘋果全球生產基地的一小部分，這兩個國家獲得蘋果密切注意為中國的替代選項之一。

分析師指出，超過90%的蘋果產品，包括iPhone、iPad和MacBook筆記型電腦是由外包商在中國製造，由於北京的威權共產政府及其與美國的衝突，蘋果對中國的嚴重依賴是一個潛在風險。

蘋果是美國市值最高的公司，蘋果將生產重心移出大陸，可能影響其他西方企業的想法。

與蘋果公司談過其製造計畫的人士說，該公司認為印度是最接近的下一個中國，因為印度人口眾多，成本低廉。

台灣的手機組裝廠富士康（Foxconn）和緯創資通（Wistron）已經在印度建了工廠，主要為印度的國內市場生產iPhone手機，當地的蘋果業績正在迅速增長。蘋果公司4月表示，已經開始在印度生產最新一代的iPhone 13系列。

知情人士說，蘋果正與一些在印度設廠的供應商洽談在印度擴大生產，包括用於出口的生產。但分析師和供應商表示，由於中印關係緊張，原本以中國為基地的組裝廠在印度設廠有困難，因此與蘋果公司有業務往來的承包商更看好越南和其它東南亞國家。

印度 美國 越南

延伸閱讀

洪水肆虐孟加拉和印度 數百萬人受困至少57死

更新iOS注意！iPhone爆「不能傳訊息和視訊」：蘋果官方也無解

全球手機暢銷排行 數據證明iPhone小手機掰掰、安卓最夯是它

蘋果向董事會展示AR/VR裝置 研發進後期 產品快亮相了

相關新聞

蘋果以大陸清零政策為由 告知代工廠在他國增加產量

華爾街日報獨家報導，知情人士表示，美國蘋果公司以中國大陸嚴格的清零防疫政策等因素為由，告知部分代工廠商，希望在中國以外地...

美股上周收黑 台積ADR逆勢漲

美股標普500指數上周五（20日）差一點陷入熊市，所幸終場收在平盤，不過周線連七黑，是21年來最慘；道瓊更寫下近一世紀以...

賓士擬停產三入門車款

賓士集團將停產三種入門級車款，把多數資源集中在高階車款，提高消費者入手賓士的門檻，同時藉此維持高獲利，為的是說服投資人，...

Fed最鷹官員 博拉德籲年底升息至3.5%

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）呼籲，聯準會（Fed）應採取「前置式」積極升息，在年底前把利率...

外派員工返鄉工作 代價高

長期的新冠疫情引發外派人士「外流」，許多遠赴海外的工作人士決定返回母國，卻發現搬回家鄉的經濟費用比預期還高，是意料之外的...

周休三日? 看得到吃不到

周休三日堪稱當今上班族之間最熱門的話題，但至少到目前為止，並沒有太多人真正「享用」到這種工作模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。