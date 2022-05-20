美債殖利率利差收窄 市場推測美元可能已見頂

美元可能已觸頂，因市場對美國經濟陷入衰退的疑慮加劇，壓低了美國公債殖利率。

美債與其他主要國家公債的殖利率利差，已從4月的後疫情時代高點收窄，原因是除了英國外，美國的通膨在主要經濟體中最為熾熱，降低了投資人對美國資產的需求。市場擔心聯準會（Fed）升息將拖累經濟陷入衰退，也導致美元匯價承受壓力。

彭博美元即期匯率指數過去一年仍攀揚11%，但本周已下跌1.5%，料將寫下11月以來的最差的五日表現。美元吸引力降低的跡象已經出現：本周美股重挫時，美元漲幅相對較小，但在風險資產上漲時，美元卻重貶。

馬林諾夫等法國農業信貸銀行（Credit Agricole）策略師表示，美元與避險情緒通常呈現正相關，但這個關聯可能瓦解，原因是美國等世界各國的經濟同步減速，以及Fed等十國集團（G10）央行均轉向偏鷹派。

根據彭博彙編的數據，10年期美債相較於其他G7國家公債平均殖利率的利差，已從4月19日的高點129個基點，縮減至113基點，已降至五年均值117個基點以下。

從摩根大通資產管理到品浩，愈來愈多的投資人和分析師都表示，帶動美元升值的美債殖利率，可能已觸頂或逼近短期高點。