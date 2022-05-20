快訊

中壽開第一槍 輕症居家照護須用藥才理賠：不限3種新冠用藥

遭爆性騷擾空姐又砸741萬封口 馬斯克矢口否認

遭嗆輸不起！防疫險收46.7億保費每日賠5千萬 富邦金總座說話了

延宕數年 波音太空船發射升空飛往國際太空站

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

在歷經數年的失敗後，美國航空巨擘波音公司（Boeing）的太空船「星際飛機」（Starliner）今天發射升空，展開一次關鍵的無人飛行，前往國際太空站進行對接。

星際飛機這趟旅程的初期遇到一些推進上的狀況，負責軌道操作的其中兩具推進器因不明原因失效，但美國國家航空暨太空總署（NASA）官員表示，任務仍持續進行。

第2次軌道飛行測試（Orbital Test Flight 2, OFT-2）於美東時間晚間6時54分（格林威治時間22時54分）展開，星際飛機被固定在「聯合發射同盟」（UnitedLaunch Alliance）擎天神5號運載火箭（Atlas V）的頂端，從美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（KennedySpace Center）發射升空。

這次測試的成敗，是波音修復其受損聲譽的關鍵。2019年星際飛機首次測試時，因為若干軟體問題而無法與國際太空站（International Space Station, ISS）對接，其中一個問題讓它用掉太多燃料，以致無法抵達終點，另一個問題則可能讓它在重返大氣層時失事。

第2次軌道飛行測試原訂去年8月進行，但星際飛機卻從發射台撤下，以解決卡住、無法正常開啟的閥門，最終無法及時修復，只能送回工廠檢修。

在這次發射後的記者會上，NASA資深官員西奇（Steve Sitch）說：「整體來看，太空船表現很好」；但他也指出，工程師正努力瞭解這次出現的兩個異常狀況。

首先是星際飛機尾端「軌道姿態與操縱系統」（OMAC）12個推進器中的兩個，一開始有點燃，但之後就關上了，迫使第3個推進器進行替補。

其次是負責冷卻太空船的昇華器，一開始啟動得很慢。

NASA正試圖讓星際飛機成為繼馬斯克（ElonMusk）旗下公司SpaceX的乘龍（Crew Dragon）太空船於2020年成功試航後，第2個能載太空人到國際太空站的「計程車」。

太空人 NASA

延伸閱讀

陸自製大客機C919即將交機 首架首次試飛成功

增加貨運市場競爭力 長榮再買一架波音777F

長榮航空看好貨運市場 再添一架波音777F貨機

結束6個月科學任務 4名太空人動身返回地球

相關新聞

美債殖利率利差收窄 市場推測美元可能已見頂

美元可能已觸頂，因市場對美國經濟陷入衰退的疑慮加劇，壓低了美國公債殖利率。

傳推特高層告訴員工 馬斯克收購交易按計畫進行

彭博記者今天在社群媒體推特（Twitter）發文表示，推特的高層主管告訴員工，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克開價440億美...

日本搶半導體遇大麻煩 山寨版流竄比例高達四分之一？

俄烏戰爭致氖氣工廠停工，加劇全球半導體缺貨困境。這2年多來，日本生產工業設備及家電的廠商不得不從國外採購所謂的庫存半導體。這時候，新的問題發生了。 半導體是家電、智慧型手機、遊戲機、汽車等組成的必須品。因為疫情等因素，全世界供應鏈持續吃緊。今年3月上旬，烏克蘭的氖氣公司在社群宣布，因戰爭爆發，他們的工廠不得不停工。路透報導，連同烏國其他停工的氖氣工廠，產量占全世界一半，這種氣體在半導體製程上極為重要，對半導體供應雪上加霜。

史坦普今年跌幅 蘋果、亞馬遜等8家公司攤一半

史坦普500指數(S&P 500)今年來已下跌18.2%，逼近熊市；不過事實上，由於成分股市值加權的結果，該指數跌勢的一...

蘋果Q1北美出貨量年增近20% iPhone13新機大受歡迎

市調機構Canalys發布的最新報告顯示，蘋果第1季在北美出貨大約2,000萬支iPhone，較去年同期的1,700萬支...

麥當勞出售俄羅斯資產 當地業者將更換全新名稱

美國速食業巨擘麥當勞公司（McDonald's Corp）今天表示，將出售俄羅斯的餐廳給他們目前當地其中一個特許經營夥伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。