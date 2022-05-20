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油價漲 供給吃緊抵銷經濟衰退之憂 銅金因美元重貶上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

油價格震盪走高，市場供應吃緊抵銷經濟衰退疑慮帶來的影響。對美國經濟放緩的顧慮推動美元和美債殖利率回落，促使銅和黃金雙雙走強，而空頭回補推動鎳價創3月以來最大漲幅。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

西德州中級原油（WTI）結算價接近每桶112美元，周四全天上下波動幅度達到7美元，6月WTI終場上漲2.62美元，結算價報每桶112.21美元； 7月交割的布蘭特原油上漲2.93美元，結算價報每桶112.04美元。

在成品油需求強勁、全球庫存下降、汽油價格創紀錄的情況下，原油價格今年已上漲逾40%。美國原油數據顯示市場持續吃緊，汽油庫存降至去年12月以來的最低水

準。

Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「隨著對原油需求破壞的疑慮加劇，石油市場仍然波動，」。儘管擔心經濟衰退，但石油市場仍然緊張，對「短期原油需求」大幅下降的顧慮過頭了。

中國大陸的抗疫形勢也給原油前景蒙上陰影。儘管上海正在慢慢解除長達六周的封控，但中國一些大城市新出現的疫情以及北京新增病例增加，引發了市場對更多防疫封控的疑慮。中國是世界上最大的石油進口國。

銅鎳上漲

倫敦市場銅價上漲，隨著市場越來越擔心通膨對美國經濟的影響，美元和美債殖利率回落。鎳價創3月以來最大漲幅。

美元走軟提高了金屬的吸引力，對沖通膨風險的功能也有助於金屬走勢。

鎳價大漲7.9%，創下3月24日以來最大漲幅，清淡成交之際，交易員回補空頭頭寸。

StoneX Group的交易員Xiaoyu Zhu表示，鎳價上漲「大多是由空頭回補推動的」。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲2%，結算價報每噸9,415.50美元，此前周三下跌1.4%。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，銅價已較3月初高點下跌了近12%，頭號消費國中國新冠疫情的爆發也引發了對需求的疑慮。這促使許多經濟學家近期下調對中國全年經濟成長的預測。

在供應方面，五礦資源位於秘魯的Bambas礦因工人抗議而暫停近一個月，緊張局面還在延續。影響到全球2%銅產量的這場僵局似乎不太可能很快結束。

貴金屬上漲

黃金價格延續漲勢，美國首次申領失業救濟人數成長意外超預期，令經濟放緩疑慮更盛。

美國上周首次申領失業救濟人數增至21.8萬人，高於預期中值20萬人，表明勞動力市場有所走弱。

數據公布後，金價一度上漲1.8%，債券殖利率和美元繼續回落。美國股市下跌，市場越來越擔心通膨會影響企業業績。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治表示，「股市一周來的動盪表現」在意料之中，一定程度上反映了貨幣政策緊縮的影響，而且不會改變她對升息50個基點的支持態度。

截至紐約時間下午1:17，現貨黃金價格上漲1.4%，至每英兩1,842.17美元；紐約商品交易所8月黃金期貨上漲1.4%，結算價報1,847.80美元。白銀、白金和鈀金均上漲。

美國 油價

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