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台積電ADR再跌0.4% 較台北交易股票溢價2.9%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
台積電ADR周四（19日）跌0.35%，跌勢不若前一個交易日，較台北交易股票溢價2.88%。費城半導體指數跌0.6%。路透
台積電ADR周四（19日）跌0.35%，跌勢不若前一個交易日，較台北交易股票溢價2.88%。費城半導體指數跌0.6%。路透

台積電ADR周四（19日）跌0.35%，跌勢不若前一個交易日，較台北交易股票溢價2.88%。費城半導體指數跌0.6%。

美股三大指數19日續跌，投資人正持續消化通膨和利率升高對經濟前景的影響。

道瓊工業指數跌236.94點，或0.75%，收在31,253.13點；標普500指數跌22.89點，或0.58%，收報3,900.79點；那斯達克指數跌29.65點，或0.26%，收在11,388.50點。

台灣加權股價指數昨大跌276.54點收在16,020點。台積電重挫2.97%收報522元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 97.33 1.87 95.7 1.71

中華電 CHT 124.39 0.22 124.5 -0.09

台積電 TSM 537.04 -0.35 522 2.88

聯電 UMC 50.25 1.44 50.8 -1.09

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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