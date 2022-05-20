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美股續跌 市場消化通膨對企業財報影響

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數19日續跌，但跌勢較前一日大幅收斂，投資人正持續消化通膨和利率升高對經濟前景的影響。路透
美股三大指數19日續跌，但跌勢較前一日大幅收斂，投資人正持續消化通膨和利率升高對經濟前景的影響。路透

美股三大指數周四（19日）續跌，但跌勢較前一日大幅收斂，投資人正持續消化通膨和利率升高對經濟前景的影響。

道瓊工業指數跌236.94點，或0.75%，收在31,253.13點；標普500指數跌22.89點，或0.58%，收報3,900.79點；那斯達克指數跌29.65點，0.26%，收在11,388.50點。

美國網路設備大廠思科（Cisco）大跌13.7%，受稍早調降調降2022年營收成長預測拖累，主要是因退出俄羅斯事業和中國大陸防疫封控造成零組件缺貨。

蘋果和晶片製造商博通（Broadcom）分別跌2.5%和4.3%，對標普500指數造成拖累。

美國合眾銀行財富管理部門首席股票策略師Terry Sandven說：「現實情況是，通膨續升和利率持續攀升，在通膨開始放緩前，我們將面臨更大的波動性。我們認為，這種情況將延續至夏季的大部分時間。」

推特上漲1.2%，彭博資訊報導，推特高層向員工表示，馬斯克斥資440億美元收購推特一事正如預期進行，不會重新談判收購價格。

標普必需消費品股跌2%，觸及去年12月以來最低，零售商首當其衝面對價格上漲對美國消費者購買力的打擊。

柯爾百貨（Kohls）稍早調降2022全年獲利預估，成為最新一家受到通膨打擊的零售商。但柯爾百貨股價反彈逾4%，扭轉前一日的11%跌幅，主因擺脫目標百貨業績慘澹的漣漪效應。

標普500指數距1月3日締造的收盤新高下跌約18%，瀕臨熊市邊緣。投資人正根據一連串市場因素進行調整，這些因素包括通膨急升、俄烏戰爭引發的地緣不確定性，以及美國聯準會（Fed）升息導致金融市場收緊等。

高盛策略師預估，美國經濟在未來兩年陷入衰退的可能性為35%；富國銀行投資研究所預估，美國2022年底和2023年初預料步入輕微衰退。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）回落至29.5。

加拿大冬裝製造商Canada Goose大漲10%，受年度獲利展望樂觀帶動，認為高檔派克羽絨大衣和羽絨夾克即將迎來強勁的需求。

美國 通膨 標普

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