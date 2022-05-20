「日圓先生」榊原英資：日圓兌美元匯率可能跌到150

前日本財務省高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資表示，隨著美日貨幣政策分化不斷加深，日圓有可能跌到1990年以來的最低水準。

榊原英資表示，美國聯準會的鷹派立場與日本央行的寬鬆政策之間有顯著的分化，這仍然是推動日圓走弱的最大驅動力。在分化縮小之前，日圓兌美元仍可能承受壓力。

現任日本青山學院大學教授的榊原英資接受接受彭博電視訪問表示：「市場預期日圓匯率今年年底會到140和150之間，所以日圓很有可能跌到這個水準。日圓如果跌破150，我認為日本央行會有些擔心。」

拋售日圓已經成為今年的熱門交易，美國公債殖利率上漲促使投資人拋售日圓，買入殖利率更高的美元，而日本央行誓言維持寬鬆貨幣政策，日圓跌勢不太可能很快逆轉。

日圓兌美元本月觸及131.35的20年低點，是過去三個月中表現最差的G-10貨幣。日圓上一次觸及150大關是在1990年8月。

彭博資訊訪調策略師預估日圓今年底會在128，與目前的水準相近。德國商業銀行、法國興業銀行等機構預測日圓可能跌到150。