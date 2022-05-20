快訊

獨／停課一縣兩制 生批國教署當老大 沒提申請不准停

早晨財經速解讀／若跌破15元發行價...00900富邦特選高股息還配息嗎?

白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」出發囉 台1線南下車道擠爆

「日圓先生」榊原英資：日圓兌美元匯率可能跌到150

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「日圓先生」榊原英資說，日圓兌美元匯率今年可能跌到150。路透
「日圓先生」榊原英資說，日圓兌美元匯率今年可能跌到150。路透

前日本財務省高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資表示，隨著美日貨幣政策分化不斷加深，日圓有可能跌到1990年以來的最低水準。

榊原英資表示，美國聯準會的鷹派立場與日本央行的寬鬆政策之間有顯著的分化，這仍然是推動日圓走弱的最大驅動力。在分化縮小之前，日圓兌美元仍可能承受壓力。

現任日本青山學院大學教授的榊原英資接受接受彭博電視訪問表示：「市場預期日圓匯率今年年底會到140和150之間，所以日圓很有可能跌到這個水準。日圓如果跌破150，我認為日本央行會有些擔心。」

拋售日圓已經成為今年的熱門交易，美國公債殖利率上漲促使投資人拋售日圓，買入殖利率更高的美元，而日本央行誓言維持寬鬆貨幣政策，日圓跌勢不太可能很快逆轉。

日圓兌美元本月觸及131.35的20年低點，是過去三個月中表現最差的G-10貨幣。日圓上一次觸及150大關是在1990年8月。

彭博資訊訪調策略師預估日圓今年底會在128，與目前的水準相近。德國商業銀行、法國興業銀行等機構預測日圓可能跌到150。

日本央行 美國 聯準會

延伸閱讀

美股震盪收黑 道瓊跌236點、標普逼近熊市

分析師看美股：衰退是基本預測 今夏那指距峰值將跌75%

頂級排名的摩根大通策略師：股市高估了經濟衰退的風險

特斯拉布局印尼 台鏈按讚

相關新聞

「日圓先生」榊原英資：日圓兌美元匯率可能跌到150

前日本財務省高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資表示，隨著美日貨幣政策分化不斷加深，日圓有可能跌到1990年以來的最低...

台積電ADR再跌0.4% 較台北交易股票溢價2.9%

台積電ADR周四（19日）跌0.35%，跌勢不若前一個交易日，較台北交易股票溢價2.88%。費城半導體指數跌0.6%。

加拿大終於跟進盟國宣布 5G網路禁用華為設備

加拿大政府終於加入以美國為首的盟國行列，宣布加國5G行動通訊網路，禁止使用華為和中興的設備，以保護國家安全。加拿大經由「...

美股續跌 市場消化通膨對企業財報影響

美股三大指數周四（19日）續跌，但跌勢較前一日大幅收斂，投資人正持續消化通膨和利率升高對經濟前景的影響。

美股震盪收黑 道瓊跌236點、標普逼近熊市

標普500指數19日下跌，繼續逼近熊市。投資人繼續拋售股票，因為擔心聯準會(Fed)為應對快速通膨而升息會使經濟陷入衰...

全球船運瓶頸仍未解除

新冠肺炎疫情期間，全球海運瓶頸對產業和消費者帶來莫大衝擊，如今雖稍微緩解，但中國大陸和美國的鐵路、港口及卡車運輸人員短缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。