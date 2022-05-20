應用材料財測不如預期 大陸防疫封控導致零件短缺

全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）財測不如預期，理由是供給瓶頸因中國大陸實施防疫封控而更加惡化，以致無法滿足晶片業者對半導體設備的需求。應用材料周四盤後股價重挫5.1%。

應用材料公布，7月止公司本季度營收將在62.5億美元左右，彭博調查分析師平均預估為66.9億美元。不計特定項目的每股獲利會在1.59美元至1.95美元，也不如分析師預估的2.05美元。

繼思科（Cisco）之後，應用材料表示，中國大陸部分地區實施封控，導致應材無法取得完成半導體設備所需的關鍵零組件。應材執行長 Gary Dickerson 受訪時表示，再度爆發新冠肺炎疫情的上海和中國大陸沿岸多處地區，正是生產半導體設備部分元件和生產晶片本身的重鎮。

他說：「需求對我們而言仍非常強勁，但最大問題是供給。就連今天，仍有部分供應商運轉率低於50%。」他說，零件供應受阻導致應材本季短少約1.5億美元。

應材公司第2季度（即上季）不計特定項目的每股獲利為1.85美元，也不如分析師原估的1.91美元。營收成長12%至62.5億美元，不如原估的63.6億美元。

應用材料的主要客戶有台積電、三星電子、英特爾，也成了這些半導體大廠資本支出的風向球。台積電上個月即警告，晶片設備供應商面臨勞工、元件和晶片都缺的情況，拉長了晶片生產設備交貨時間，且成熟技術和先進技術的設備均是如此。