日本4月貿易逆差擴大一倍 日圓重貶害的

日本4月貿易逆差擴大近一倍，反映日圓貶值推高進口成本，凸顯貿易惡化對經濟的持續拖累。

日本財務省19日公布，4月貿易逆差擴大到8,392億日圓（66億美元），高於3月的4,140億日圓。日本已連九個月寫下貿易逆差，為2015年以來最長紀錄。

日本4月進口額較一年前大增28.2%，經濟學家預估為成長35%；出口額成長12.5%，市場預估為成長13.9%。

數據也顯示，中國大陸實施防疫封措施帶來影響，導致日本對大陸出口三個月來首見下滑，自陸進口也出現15個月來首度下滑。

貿易持續逆差是衝擊日本經濟的因素之一，促使日本央行堅持寬鬆政策，並導致其與全球其他央行的利差進一步擴大。隨之而來的日圓貶值推高進口食品和能源的成本，進而打擊日本消費者和企業。

日本18日公布第1季國內生產毛額季減0.2%，折合年率萎縮1%，貿易逆差是導致經濟陷入萎縮的因素之一。