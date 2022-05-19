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賣壓持續湧現 美股標普500指數早盤跌0.8％瀕臨熊市

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
投資人擔憂Fed的升息行動可能使經濟陷入衰退，美股19日早盤再跌。路透
投資人擔憂Fed的升息行動可能使經濟陷入衰退，美股19日早盤再跌。路透

美股三大指數19日早盤再度下跌，標普500指數已瀕臨熊市邊緣，投資人擔憂聯準會升息以遏制熾熱的通膨，可能導致美國經濟陷入衰退，因此持續出脫手中持股。

道瓊工業指數繼昨日（18日）歷經2020年來最大的單日跌幅後，19日早盤再度挫跌436點或1.39%。那斯達克指數則下跌0.29%。費城半導體指數跌1.33%、台積電ADR跌0.24%。

標普500昨日收盤報3,923.68點，較1月的盤中高點低18.6%，也比歷史收盤高點低約18%。標普500指數19日早盤再度大跌0.8%，若跌幅持續擴大到約2%左右，導致收盤時比紀錄高點低20%，意味著該指數步入熊市，將是2020年3月疫情引發的市場大跌以來首度再挨熊爪。

道瓊工業指數昨日重挫逾1,100點，為近兩年來最慘烈的跌勢，原因是目標百貨和沃爾瑪的財報均顯示，在數十年來最熾熱的通膨下，燃料價格高漲和消費需求下降已傷害業績表現。目標百貨股價繼18日大跌24%後，19日開盤再跌4.43%。

巴克萊分析師戴斯潘德說，這些消費零售類股面臨的沉重賣壓，凸顯了通膨壓力終於開始影響到企業獲利。他說，儘管今年多數時間通膨居高不下，標普500指數企業的獲利和財測仍保有韌性，但目前看來這種情況已出現轉變。

投資人並且擔憂，聯準會（Fed）為遏制通膨而積極升息，可能導致經濟更為不景氣。Fed主席鮑爾日前強調，會毫不猶豫地打擊通膨。

通膨 標普 聯準會

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