上海解封不代表供應鏈問題解決 這些問題才是關鍵

一家大型航運公司表示，中國大陸似乎正逐步鬆綁上海的防疫封控措施，但這無法立即緩解全球供應鏈的壅塞問題。

彭博資訊報導，海洋網聯船務（ONE）執行長尼克森表示，中國大陸和美國的鐵路、港口及卡車運輸人員短缺，正導致全球主要港口航運延遲，必須加快解決。

尼克森說：「每個國家政府都在盡其所能解決這個問題，但勞動力和基礎建設短缺問題依舊存在。我們正投入更多船隻服務，但一旦（運能）用盡，我們也無法憑空變出更多船。」

尼克森表示，從美國洛杉磯到德國漢堡，數十艘貨輪需等待數周才能進港停泊，加拿大溫哥華的等待時間是三周，而在全球第一大港口上海，目前有130艘船在排隊等候。

隨著確診數下降，上海正緩慢鬆綁封控措施，但彭博彙整的數據顯示，目前在上海和寧波舟山港地區的貨櫃輪數量，仍比去年中位數高出11%。供應鏈觀察網站FourKites數據則顯示，過去一周透過卡車和火車進出上海的貨櫃量下滑。

供應鏈受阻問題已蔓延到大陸更南方的其他港口。深圳和香港17日的貨櫃輪數量達到七個月來高點的184艘，遠高於去年同期的僅95艘。