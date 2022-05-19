快訊

防疫保單任意退保、從嚴理賠？富邦產提三大聲明澄清

注意！氣象局預告下波鋒面報到 這日起將變天

上海解封不代表供應鏈問題解決 這些問題才是關鍵

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
海洋網聯船務（ONE）執行長尼克森表示，雖然上海正逐漸鬆綁防疫封控措施，但無法立即解決全球供應鏈堵塞問題。路透
海洋網聯船務（ONE）執行長尼克森表示，雖然上海正逐漸鬆綁防疫封控措施，但無法立即解決全球供應鏈堵塞問題。路透

一家大型航運公司表示，中國大陸似乎正逐步鬆綁上海的防疫封控措施，但這無法立即緩解全球供應鏈的壅塞問題。

彭博資訊報導，海洋網聯船務（ONE）執行長尼克森表示，中國大陸和美國的鐵路、港口及卡車運輸人員短缺，正導致全球主要港口航運延遲，必須加快解決。

尼克森說：「每個國家政府都在盡其所能解決這個問題，但勞動力和基礎建設短缺問題依舊存在。我們正投入更多船隻服務，但一旦（運能）用盡，我們也無法憑空變出更多船。」

尼克森表示，從美國洛杉磯到德國漢堡，數十艘貨輪需等待數周才能進港停泊，加拿大溫哥華的等待時間是三周，而在全球第一大港口上海，目前有130艘船在排隊等候。

隨著確診數下降，上海正緩慢鬆綁封控措施，但彭博彙整的數據顯示，目前在上海和寧波舟山港地區的貨櫃輪數量，仍比去年中位數高出11%。供應鏈觀察網站FourKites數據則顯示，過去一周透過卡車和火車進出上海的貨櫃量下滑。

供應鏈受阻問題已蔓延到大陸更南方的其他港口。深圳和香港17日的貨櫃輪數量達到七個月來高點的184艘，遠高於去年同期的僅95艘。

上海 美國

延伸閱讀

新興行業「核酸採樣員」 月薪九萬台幣

上海分階段復工復產 提氣泡式管理、點式復工

北京出逃困上海…旅客睡浦東機場：有人滯留逾1個月

遠離上海！男子買不到車票改買車 開2千公里回家

相關新聞

通膨、Fed升息令市場錯亂 華爾街現在最憂「這件事」

今年來金融市場劇烈震盪不止，反映俄烏戰爭與聯準會（Fed）提高利率升高不確定性，美股道瓊工業指數18日收盤又暴跌逾千點，...

社群媒體掌門人須制衡

全球首富特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）即將收購舉世最具影響力的出版平台 。這則新聞本身就已經非同小可了，但真正令人不安的是，他收購推特（Twitter）的交易還在其次：除了他自己外，他將不必向任何人負責。

印度缺電危機 阻礙經濟復甦

印度近來的熱浪推升電力需求，但燃煤庫存告急與進口價格高漲，更加劇印度的供電困境，動輒造成長達數小時的停電，導致工廠產線停工、民眾上街。隨著夏季到來，印度缺電問題可能還會持好幾個月，不但可能阻礙經濟復甦，也可能加重當局的政治壓力。

上海解封不代表供應鏈問題解決 這些問題才是關鍵

一家大型航運公司表示，中國大陸似乎正逐步鬆綁上海的防疫封控措施，但這無法立即緩解全球供應鏈的壅塞問題。

全球Q1債務305兆美元創紀錄 美中借款最多

國際金融協會今天公布的數據顯示，全球債務今年第一季升至創紀錄的305兆多美元，全球前兩大經濟體美國和中國借款最多，總體債...

美財長再籲撤對中關稅 商品戰略屬性與否待認定

美國財政部長葉倫證實正在拜登政府內倡議取消部分非戰略性中國進口產品加徵的關稅。外媒研判像成衣、單車類應是撤除關稅的項目，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。