另類通膨指標！繞地球一圈看各國五花八門的物價漲跌

彭博資訊請他們駐在地球各處的記者回報最近最關心當地那類物價以及原因，彙編了一套另類的通膨指標。以下列出部分內容，其中的漲跌幅都是截至5月17日時能拿到的最新數據，計算出來的年增或年減率。

美國

即食沙拉：漲9.3%

記者Molly Smith說，從去年1月就開始釘住消費者物價指數（CPI）裡的即食沙拉這一項數據。這個準備妥當買來就可以直接吃下的鮮食，是紐約生活的日常，去年6月售價就一路漲，從11美元一盒漲到15美元。

女性服飾：漲5.3%

女性服飾項目較男性服飾在CPI裡的權重更多一些。新冠疫情爆發初期，女性服飾價格下跌，關在家裡沒什麼機會需要穿上追趕時髦的衣服。這項物價第一波上揚時在女性告別在家工作時的制式穿著，轉買瑜珈褲、舒適上衣開始。

接著自去年9月女性服飾物價開始連續五個月攀高，一來是重返辦公室治裝，二來是發現宅在家後變胖，之前的衣服穿不下。今年2月，這項物價指數回到疫情前水準，之後趨勢轉跌，因為消費者支出由物品轉往服務。

家具家飾：漲10.6

當數百萬家戶因避疫被迫待在家裡時，家裡的該有個舒服的沙發成為顯學，買新沙發的訂單大增，但又碰到供應鏈打結。如今疫情已經歷時兩年多，家具家飾的火紅價格，還沒看到退燒跡象。

大專院校學費：漲2.1%

過去40年來，大專院校學費的漲幅幾乎都比整體CPI漲幅高很多。但是新冠疫情反轉了這個「定律」。這很可能只會是曇花一現，但有小孩在讀大專的父母，能抓住機會略鬆一口氣。

南韓

韓國泡菜：漲10.6%

韓國人飲食必需品泡菜，價格3月時漲翻天。新當選總統的尹錫悅為此召開緊急會議，從食品批發到穀物交易等方面，尋求讓價格回穩的方法。

德國

德國啤酒：漲2.9%

德國聯邦統計局主管物價的官員麥伊說，2020年防疫封鎖期間，看到啤酒因滯銷被倒進水溝的畫面，他看得眼淚直流。去年夏天以後，啤酒物價漲幅落後其他商品勞務，3月還短暫轉跌過，現在隨著啤酒季到來，酒商已預告會漲價。

中國大陸

猪肉：跌33.3%

中國大陸CPI組成中，猪肉價格比重最高，中國大陸本身是全球猪肉最大的生產國與消費國。今年每個月猪肉價格都跌，且跌幅都是兩位數，主要原因是供過於求。農民寄望豬肉價格會漲，拚命養胖猪隻，結果超肥的豬公卻壓垮價格。

日本

行動通訊服務：跌52.7%

行動通訊商削價過一半來回應政府的施壓，也從而拉下整體CPI讀數。不過4月的數字出來後，相信就不會再有這麼驚人的跌幅。因為能源價漲推升通膨，日本CPI年增終將到達日本央行的2%目標。

印尼

紅辣椒：漲28%

參巴醬（sambal）的主要原料紅辣椒3月價格漲至兩年新高，主要是通膨影響，罪魁禍首是棕櫚油。

埃及

番茄：漲88%

這項國民飲食必備品的價格一向相當浮動。街上叫賣番茄的小販要大家要買要快，免得之後漲更多。

澳洲

國內旅遊：漲4.5%

疫後國旅爆發，旅館、露營車場地車位、國內航空機位等需求激升，推高相關物價。