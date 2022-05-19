越南綠能缺配套 能源轉型負面範例

越南綠能未能超前部署，成國際殷鑑！越南近年大幅投資太陽能領域，該國民間也興起太陽能的投資浪潮。但相關補助沒有延續性，且該國電網系統跟不上太陽能板發電量的增長，導致民間業者不得不自行減少綠能生產，反而與國際轉型趨勢背道而馳，在各國紛紛進行能源轉型時，越南恐成最好的負面教材。

越南成綠能大國

《半島電視台》報導，2017年到2021年底，越南政府為了鼓勵綠能發展，決定以固定的價格向民間的太陽能與風能購買電力，此制度被稱為「上網電價」（Feed-in Tariff），讓該國在太陽能領域出現了300%以上的驚人增長。

《BBC》報導，環保智庫Ember 的全球負責人瓊斯指出，該國透過「上網電價」，即民間向公共電網供應綠電時，除了獲得原本的電價外，還可以賺取額外補貼，這使得該國家庭與公共事業大量部署太陽能發電設備。

除了補貼電價高之外，越南政府簡化資格審核的相關流程，並提供所得稅與土地租賃的減免，顯見政府對綠色能源的支持，越南更於2019年取代泰國成為東南亞的綠能最大國。專家指出，當時越南政府計畫建設的燃煤與燃氣發電廠沒有如期完成，所以「高價的政策背後其實是為了避免電力短缺的風險」

不小心衝太快

而當上網電價於2021年底結束後，由於沒有相關定價機制，且國家的電線容量仍跟不上綠能爆增的速度，導致太陽能投資者無處出售他們產生的電力。其中，越南最大的太陽能廠就因此被迫放棄40%的產能。業者無奈表示，「這對我們的財務狀況造成嚴重影響，更影響在商業合作夥伴的聲譽。」

綠色能源專家指出，建立一條運輸線路需要三年的時間，而搭建風電廠則只需要一年，但對越南來說，根本無法提前規劃電線，因為2018年時，根本就沒有人知道風電廠會蓋在哪裡。

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