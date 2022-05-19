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通膨太高 紐西蘭要發補助：約半數成年人每周可領500元
紐西蘭將投入超過10億紐元（約6.3億美元），幫助中等和低收入家庭應付通膨飆升。
紐西蘭財長Grant Robertson周四在威靈頓公布年度預算時表示，8月1日起，當局將向合乎資格的210萬人，大約是紐國的半數成年人，提供每周27紐元（約17美元或台幣512元）的補貼，為期三個月。減收燃油稅以抵消汽油價格飆升影響的政策，將延長兩個月，公共運輸費用減半的措施也一樣。
由於消費者物價狂飆，推動通膨率攀升到30多年來最高水準，Robertson正面臨壓力，要對反對黨所謂的「生活成本危機」作出回應。臨時性財政刺激措施宣布之際，正值澳洲央行積極升息以遏制通膨。
Robertson說：「2022年的預算是在全球通膨飆升的背景下提出，現有的供應鏈壓力因俄烏戰爭導致油價上漲而更形惡化，這些終將過去，但我們必須保護紐西蘭人民免於直接受創。」
紐國財政部預計，幾年內通膨都將保持在高點，放緩只會逐步顯現，要到2023年6月才能由目前的6.9%降至5.2%，再一年後降到3.6%，而失業率將從目前的3%上升，在2025年第2季升到4.8%。
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