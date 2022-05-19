摩根大通下修美國下半年和2023年GDP成長率預估

華爾街投銀摩根大通18日宣布，調降美國今年下半年和2023年的實質國內生產毛額（GDP）成長率預估值。

摩根大通經濟和研究部門表示，已將美國今年下半年的GDP成長率預估值從3%下修至2.4%，把2023上半年的預估增幅從2.1%下修至1.5%，並將2023下半年的成長率預估值從1.4%調降至1%。

摩根大通表示，經濟成長趨緩可能足以在明年稍晚造成失業率升高，這有助緩解持續上升的部分薪資壓力。

率領這項研究的經濟學家Michael Feroli說：「簡言之，我們預測經濟會出現軟著陸，但我們很清楚，這種結果鮮少發生。」