美元勁升逆轉三連貶 市場風險胃納降低改求避險

美元周三（18日）走升，結束此前連續三個交易日的跌勢，兌除日圓和瑞郎之外的大多數G-10貨幣走強，投資人評估貨幣政策緊縮將如何影響經濟成長，此外，美股暴跌、投資人風險胃納降低，也帶動美元買盤。

美元指數上揚0.53%，報103.90。

歐元兌美元貶值0.82%，報1.0464美元；美元兌日圓貶值0.89%，報128.23日圓。

聯準會主席鮑爾周二（17日）承諾，聯準會將升息至遏制通膨急升所需的水平，包括升至中性水準以上，他表示，通膨急升已經威脅到經濟基礎。所謂中性利率指的是既不刺激、也不限制經濟活動的利率水準。人們普遍預計到2023年年中，中性利率將在3. 5%左右。

Caxton市場情報主管布朗（Michael Brown）表示：「不出所料，昨日的風險資產大漲似乎是短暫的，在周三上午的交易中幾乎就完全不見了。」

布朗說，對美元的避險需求因而重新出現，出現了某種「湧向現金」的現象，儘管市場人氣不穩，但美國公債未能獲得太多買盤。他表示：「從技術上講，這將讓多頭開心，美元指數已設法保持在103.20的先前支撐水準之上，再加上持續低迷的經濟背景，應該會使美元暫時保持堅挺。」

英鎊兌美元周三下跌1.1%，此前數據顯示英國通膨率升至9%的40年最高。

由於投資人對風險較高的貨幣持悲觀看法，被視為風險偏好流動性指標的澳幣貶值0.8%。

比特幣大跌約4%，尾盤報29,094.59美元。乙太幣重挫6%，跌破2,000美元。