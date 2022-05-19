國際油價重挫逾2% 避險買盤湧入金市

國際油價周三（18日）重挫超過2%，跌至近一周低點，隨著美股市場重挫走跌，且中國大陸新增防疫封控區不利於原油的需求前景；金價上漲，主要由市場的避險買盤推動。

油價重挫超過2%，失守每桶110美元價位

布蘭特原油7月期貨結算價下跌2.82美元，跌幅2.5%，至每桶109.11美元。紐約原油6月期貨跌2.81美元，重挫2.5%，至每桶109.59美元。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，隨著股市下跌，風險情緒發生變化，兩大原油指標合約均回吐稍早每桶2-3美元的漲幅。

此外，中國大陸的「清零政策」已經對經濟構成巨大壓力。

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler表示：「市場極度動盪，所以任何不起眼的消息或是股市拋售都可能導致原油市場大幅波動。」

布蘭特原油較美國原油再次出現罕見折價，布蘭特原油周二收盤價格自2020年5月以來首次低於美國原油。交易商和分析師表示，因出口需求強勁，美國原油庫存趨緊。美國庫存報告顯示石油市場供應趨緊。根據美國能源資訊署周三的報告，美國原油庫存上周減少339.4萬桶；汽油庫存減少477.9萬桶，加劇了成品油市場供應吃緊局面。

黃金逆轉跌勢上漲 避險買盤湧入

投資人評估美國大幅緊縮貨幣政策的可能性和經濟成長前景之後，買入黃金以避險。

現貨黃金價格18日收盤上漲0.8%，報每英兩1,816.6美元。美國黃金期貨收盤下跌0.2%，報每英兩1,815.9美元。

美股周三暴跌，避險需求推動美元和美國公債上漲。較低的債券殖利率提升黃金的吸引力。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「股市又一輪大跌，加上公債殖利率下滑和避險買盤，正推動金價走高。」

美國聯準會主席鮑爾周二承諾，盡可能提高利率，以遏制通膨飆升。

David Meger說：「真正的問題和癥結在於，考慮到通膨的程度，聯準會所做的是否足夠。如果這不足以平抑通膨壓力，黃金將在這種環境下獲得支撐。」

美元在寫下逾兩個月最大單日跌幅後反彈，限制了黃金漲勢。

基本金屬

基本金屬價格結束連續三天的反彈，隨著投資者評估鮑爾的鷹派言論，銅價和鋁價下跌。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨跌1.4%，結算價報每噸9,235美元；鋁價下跌1.1%；錫價下跌3%，鋅、鉛和鎳價均下跌。