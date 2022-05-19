道瓊重挫逾千點、標普和那指跌逾4% 零售股引爆經濟疑慮

美股三大指數周三（18日）全面大跌，回吐前一日漲幅，道瓊工業指數暴跌逾1,000點，標普500和那斯達克指數均跌逾4%，投資人正評估物價上揚對企業獲利的衝擊，和貨幣政策緊縮對經濟成長前景的影響。

道瓊工業指數重挫1,164.57點，或跌3.57%，收報31,490.07點，標普500指數大4.04%，或跌165.17點，收在3,923.68點，那斯達克指數崩跌4.73%，或566.36點，收報11,418.16點。

標普500指數和道指均寫下2020年6月來最大單日跌幅。

對利率敏感的大型成長股深跌，也使大盤跌勢加劇，其中亞馬遜、輝達（Nvidia）及特斯拉均大跌近7%，蘋果重挫5.6%。

大型零售商目標百貨（Target）上季獲利腰斬，該公司警告說，由於燃料和運費成本升高，利潤率將受到更大影響。目標百貨股價暴跌約25%，市值縮水約250億美元，寫下1987年10月19日黑色星期一崩盤以來的最大單日跌幅。

目標百貨的競爭對手沃爾瑪稍早已調降獲利預期。SPDR標普零售ETF重挫8.3%。

富國銀行投資研究所全球市場策略主管Paul Christopher說：「我們認為，通膨率超過薪資漲幅的時期，甚至比一般人預估的更久，這對零售支出持續產生影響，成為市場今日賣壓湧現的主因。零售商開始反映出消費者購買力下降造成的影響。」

SoFi投資策略主管Liz Young說：「在這個特殊時刻，對成長股而言，不利因素蓋過有利因素，市場正努力釐清情況會變得有多糟糕。市場對未來六個月感到緊張。我們可能會發現，沒有必要像現在這樣緊張，市場確實傾向對股市下跌過度反應。」

標普500指數的11大類股全面下挫，非必需消費品股和主要消費品股均跌逾6%。

通膨續升、俄烏衝突、供應鏈長時間受擾、中國大陸封控措施，以及主要央行緊縮貨幣政策，這些因素均使金融市場承壓，引發外界對全球經濟放緩的疑慮。

富國銀行投資研究所18日表示，已調降經濟預測，根據目前的基本情境，美國在今年底和明年初預料步入輕微衰退。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日承諾，將升息至抑制通膨急升所需的水準，強調通膨急升已對經濟基造成威脅。券商預估Fed將在6、7月各別升息2碼。

根據路孚特數據，華爾街進來的拋售潮，已使標普500指數成分企業的預估本益比下探至17倍，寫下2020年疫情爆發以來最低水準。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）攀升至31，扭轉先前一連六日的下滑走勢。