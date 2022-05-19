賣壓再起 道瓊一度跌逾800點

現在全球最大車廠的寶座是日本豐田汽車（Toyota）在坐。被認為是汽車市場未來重心的乾淨能源車戰場，日本車廠卻似乎還在選擇該穿哪套鎧甲應戰，只怕上陣後難以招架早就以逸待勞的外國對手，屆時連本土市場也守不住。

2022-05-18 22:54