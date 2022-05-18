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Netflix裁員150人 在流失訂戶股價暴跌後削減支出

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
影音串流業者Netflix裁員約150名員工。美聯社
影音串流業者Netflix裁員約150名員工。美聯社

影音串流業者Netflix裁員約150名員工，多數在美國，在1.1萬總人力中占比不到2%。此前這家串流巨擘遭遇大量訂戶流失，股價重挫。

Netflix一名代表證實說：「正如我們在財報解釋的一樣，我們的營收成長減緩，代表公司必須削減支出的增長。」「遺憾地，我們今天讓大約150名員工離職，多數是在美國。這些調整主要是因業務需求，而非基於個人表現，這讓他們尤其感到艱困，因為我們沒人想要和如此棒的同事道別。我們正努力協助他們度過這一非常艱困的過渡期。」

Netflix的裁員行動是符合預期的。不到一個月前，Netflix公布十年來首度訂戶流失，預測本季還會進一步流失。該公司股價從1月來已重挫接近70%，17日收盤上漲21%至每股190.56美元。

在Netflix上季的財報中，共同執行長哈斯汀（Reed Hastings）表示，該公司正在研議為新訂閱用戶推出價格較低、但有廣告支援的收費模式，逆轉該平台多年來拒絕播放廣告的做法。

Netflix也致力於打擊帳號共享，指出在除了其全球2.22億的付費訂戶外，還有超過1億用戶是透過帳號共享收看Netflix的內容。

美國 Netflix

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