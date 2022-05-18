派樂騰獲投資人信任票 7.5億美元貸款銷售獲超額認購

面臨龐大庫存和虧損壓力的居家健身器材業者派樂騰（Peloton）獲得投資人投下「信任票」，這些投資人湧入一項7.5億美元的貸款銷售，押注派樂騰的營運將有起色、或者他們至少能從派樂騰公司出售的可能情況受惠。

知悉內情的消息人士表示，投資人對派樂騰的債務認購需求達20億美元，這批債務在17日的定價為最終收益率超過8%。

這筆由摩根大通和高盛集團承銷的貸款，被視為是支援派樂騰新執行長麥卡錫（Barry McCarthy）所提出、最快明年停止現金流失狀況的事業計畫。他的策略包括結合削減成本、提高對訂閱營收的依賴並加強供應鏈管理。

協助帶頭安排融資適宜的摩根大通和派樂騰都不願對上述消息予以置評。

一周前，隨著派樂騰欠佳的財報出爐導致股價崩跌，銀行團承諾為派樂騰提供融資，如今銀行已開始把這些貸款轉移出去給投資者。這些債務有罕見的結構，讓派樂騰若要在頭兩年償還債務會面臨較昂貴成本，同時如果派樂騰在這兩年前間把公司出售，投資人將獲得巨大報酬。