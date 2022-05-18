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美元重貶 連三天自20年高峰回落 市場對風險又有胃口了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元重貶反映市場風險胃口回升。路透
美元重貶反映市場風險胃口回升。路透

美元周二連續三天下跌，投資人風險偏好回升，減弱美元的吸引力。

家得寶(Home Depot)和美國聯合航空公司財報報捷，以及中國大陸放鬆對科技業打壓以及疫情封控的樂觀情緒，有助提升了風險情緒。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.8%，至103.41，為5月6日以來的最低價位。美元指數上周觸及20年高點，受到聯準會（Fed）鷹派立場和俄烏衝突對全球經濟影響疑慮的支撐。

富瑞金融集團（Jefferies )外匯業務全球主管Brad Bechtel在一份給客戶的報告中說：「與上周相比，市場情緒已顯著改善，多數資產類別反彈並扭轉上周的走勢。」 「結果是股市上漲，固定收益資產遭拋售，全球幾乎所有貨幣兌美元都上漲。」

Fed主席鮑爾周二在華爾街日報的一場活動中表示，Fed將「繼續推動」緊縮貨幣政策，直到通膨明顯下降為止，美元指數縮減跌幅。

歐元兌美元勁升1%，報1.0535美元，延續了上周觸及五年低點後的反彈走勢，使歐元與兌美元平價的距離進一步拉大。

歐元在荷蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員克諾特發表鷹派言論後走強。歐洲央行另一管委暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周一表示，歐元疲弱可能威脅歐元區的價格穩定，令歐元走強。

豐業銀行(Scotia Bank)首席外匯策略師Shaun Osborne說：「我們認為歐元跌勢開始顯得過度。」

英鎊也趁美元走軟的機會跳升1.26%，達到5月5日以來的最高價位，此前強勁的英國勞動力市場數據增強了市場對英國央行將繼續升息以對抗通膨的預期。

日圓表人現最遜，美元兌日圓升0.1％至129.30。

全球最大的加密貨幣比特幣幾乎持平，為29,745.69美元，在從上周觸及的數月低點反彈後，難以維持在3萬美元上方。

Fed 外匯 通膨 美元

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