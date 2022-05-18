受費半狂漲帶動 台積電ADR勁漲3.2%

美股17日走高，因市場試圖從大幅回落中反彈。道瓊工業平均指數上漲431.17點或1.34%至3萬2654.59點。史坦普500指數上漲80.84點或2.02%至4088.85點。以科技股為主的那斯達克指數上漲321.73點或2.76%至1萬1984.52點。

2022-05-18 04:33