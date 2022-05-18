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受費半狂漲帶動 台積電ADR勁漲3.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二大漲3.2%收在93.32美元。路透
台積電ADR周二大漲3.2%收在93.32美元。路透

台積電ADR周二大漲3.2%收在93.32美元，較台股溢價拉大為4.5%，隨費城半導體指數上漲。

費城半導體指數周二勁揚5.0%。美國股市周二大漲，投資人追捧科技、銀行、航空和其他類股中被打壓的股票。標普500指數攀升80.84點，漲幅2%，收在4088.85點。道瓊工業指數上漲431.17點，漲幅1.3%，至32654.59點。科技股集中的那斯達克綜合指數跳漲321.73點，漲幅2.8%， 至11984.52點，周一下跌1.2%後又再反彈。

台灣加權股價指數昨天上漲155.05點收在16056.09點。台積電漲1.1%收在530元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.06 +4.77 97.30 3.86

中華電 CHT 124.80 +0.07 123.50 1.05

台積電 TSM 553.93 +3.22 530.00 4.51

聯電 UMC 51.40 +4.46 50.10 2.60

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 台股

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