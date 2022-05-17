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跌深觸動低接買盤 美股開高走高

經濟日報／ 編譯陳家齊／綜合外電
美股今（17日）日開高走高，道瓊指數早盤漲近300點。 路透
美股今（17日）日開高走高，道瓊指數早盤漲近300點。 路透

在科技股為重的那斯達克綜合指數已經深跌至熊市底部，而大盤的標準普爾500指數已經接近熊市之下，投資人似乎開始逢低承接，美股今（17日）日開高走高，道瓊指數早盤漲近300點，標普500上漲約1.3%，那斯達克更是勁揚近2%。

道瓊工業指數早盤上漲0.92%或295點，漲至32,519點。標普500上漲1.23%或50點，漲至4,058點，那斯達克綜合指數勁揚1.9%或222點，回升至11,884點。

在接連數周的大跌後，美股今日企圖反敗為勝，似乎出現觸底反彈波。在此之前，標普500已連續深跌六周，是2011年以來最長的跌勢，並且相對於先前高點跌掉19%，已經快要觸及20%的熊市標準。道瓊工業指數更是連跌七周，創2001年以來最長紀錄。就今年以來，標普500已經跌掉15.9%，道瓊工業指數跌掉11.3%，

分析師指出，投資人先前已把許多最糟的預期狀況反映到市場價格中，現在這些恐懼可能已經反映完畢。一些個股今日強力反彈，花旗集團在巴菲特周一宣布增持30億美元股份後，早盤大漲5%。花旗可能就是個跌深獲得逢低承接的例子，該股過去12個月跌掉40%，跌幅遠超過反映整體金融類股的Financial Select Sector SPDR基金的12%跌幅。美國銀行、摩根大通今日也順勢上漲1%。

旅遊類股在疫情解封、各國廣開國門下獲得強勁利多，聯合航空表示第2季需求看好，今日大漲4%。達美航空也大漲3%，美國航空亦勁揚3%。

半導體類股今日亦強勁反彈，AMD大漲逾3%，顯示晶片巨頭輝達也大漲3%，高通上漲2.4%，美光科技 （Micron）也大漲2%。台積電的ADR也交出3.1%的漲幅。

整體市場今日接下來還有變數，投資人將關切聯準會（Fed）主席鮑爾在美東時間下午2時（台灣凌晨２時）出席華爾街日報會議時的發言，觀察他對打擊通膨的強硬程度。

標普 美國航空 美股

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