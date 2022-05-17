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簽訂一筆代工大單 高通躋身三星電子前5大客戶之列

集微網／ 集微網

集微網消息，5月17日，據BusinessKorea報導，2022年第一季度，高通公司被三星電子列入五大企業客戶之一。高通之所以入選，是因為它與三星簽訂了一份大型代工訂單。

據三星電子16日公佈的業績報告顯示，排名前5位的企業客戶是蘋果、百思買、德國電信、高通、Supreme電子，這些大客戶佔三星電子總銷售額的14%左右。

報道稱，這是高通首次躋身三星電子前5大客戶行列。Verizon曾是其排名前五的企業客戶，但今年第一季度被排除在外。

高通選擇了三星的4nm製造工藝來生產驍龍8 Gen 1，這是一款在2022年初發佈的移動應用處理器。然而，高通與台積電合作生產驍龍8 Gen 1 Plus。

市場分析認為，三星電子4nm工廠在確保生產方面進度推遲，導致企業客戶離開轉投其它公司。但三星電子在4月28日擧行的財報電話會議上表示：“市場對其4nm工藝良率的擔憂是過度的，並稱該公司4nm技術一直處於預期的良率改善曲線上。”

高通 三星電子

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