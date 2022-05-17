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洛杉磯港繁忙依舊 未見美國經濟衰退跡象

經濟日報／ 編譯林奕榮／綜合外電
洛杉磯港執行董事塞羅卡表示，自中國大陸運往該港口的貨物流量仍維持穩定，目前並未出現美國消費者需求降溫跡象。 路透
洛杉磯港執行董事塞羅卡表示，自中國大陸運往該港口的貨物流量仍維持穩定，目前並未出現美國消費者需求降溫跡象。 路透

美國最繁忙港口洛杉磯港的執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，儘管北京當局實行防疫封鎖措施，自中國大陸運往該港口的貨物流量仍維持穩定，從載運商品的貨櫃數量來研判，目前並未出現美國消費者需求降溫的跡象。

貨物流動是經濟狀態的領先指標，塞羅卡接受彭博資訊訪問時表示，「目前還沒有任何事物」暗示美國走向衰退，「現在確實沒有跡象顯示消費者買氣將在短期內放緩，就我們所見的持續貨運量而言，零售商的所有數據都很強勁」。

塞羅卡表示，未來幾個月「看起來很穩健」，因為零售業者持續補充庫存。他並預期，洛杉磯港將在6月底至7月初迎來比往常更早的高峰季。

中國大陸新冠疫情封鎖措施的經濟後果，已開始擴散至全球各地的企業和消費者，但北京當局封鎖政策的影響，尚未完全顯現，因為其他城市也採取封鎖措施以抑制規模較小的疫情，加劇俄烏戰爭引發的供應鏈瓶頸。

塞羅卡說：「我們正密切觀察，但目前為止貨物流動看來依然穩定。」

南加大供應鏈管理教授維亞斯（Nick Vyas）則表示，美國地區供應鏈受擾的狀況，可能在未來一兩個月內達到高峰；他說：「（大陸封鎖措施）的衝擊會很大，我們仍高度仰賴單一國家提供多數商品與服務，只要這個狀況沒改變，美國的供應鏈就將持續依賴大陸以及他們的疫情清零政策。」

美國 疫情

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