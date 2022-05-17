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馬斯克：暫緩收購推特 先搞清楚推特有多少假帳號

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
對推特上的假帳號比例有疑慮，馬斯克17日表示將暫緩交易。路透
對推特上的假帳號比例有疑慮，馬斯克17日表示將暫緩交易。路透

特斯拉執行長馬斯克表示，在釐清社群平台推特（Twitter）上有多少假帳號以前，將暫停進行以440億美元收購推特的交易。

CNBC報導，推特本月稍早在一份文件中估計，第1季可獲利每日主動用戶（monetizable daily active users，mDAU）中，只有不到5%是假帳號或垃圾帳號。但馬斯克估算，推特大約20%的帳號是假帳號或垃圾帳號，且實際比例可能更高。

馬斯克17日在推特上發文表示：「我的出價是建立在推特的SEC申請文件（內容）準確之上。昨天，推特執行長公開拒絕出示（假帳號）<5%的證據。直到他公開前，這筆交易無法有進展。」

消息釋出後，推特股價在17日盤前一度應聲挫跌3.7%。推特發言人沒有立即回應CNBC的詢問。

馬斯克說，他的團隊正在自行分析平台上的假帳戶數量，但是社群媒體專家、虛假訊息和統計分析都指出，他所建議的進一步分析方法存在嚴重缺陷。

他在13日發布推文說：「為了找出答案，我的團隊將隨機取樣100位推特追蹤者，我邀請其他人重複同樣的過程，看看他們發現了什麼。」

華盛頓大學教授Carl T. Bergstrom告訴CNBC，對任何單一推特帳戶的100位追蹤者進行採樣，不應作為這樁44億美元收購案的「盡職調查」。他說，採樣100人遠遠不及社群媒體研究人員探究類似問題的標準樣本量，並可能導致選樣偏差。

臉書共同創辦人Dustin Moskovitz也有相同疑慮，指出馬斯克的做法實際上並非隨機抽樣，樣本數太少，且可能有嚴重出錯的空間。

馬斯克 社群媒體 假訊息

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