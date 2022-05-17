穩定幣釀風暴？Tether資金外流70億美元、DEI脫鉤美元

全球市值最大的穩定幣Tether在上周短暫跌破與美元平價的水準，此後迄今資金外流規模達70億美元。另一方面，又有一種演算法穩定幣DEI與美元脫鉤，使得市場對這類支撐全球加密貨幣市場的穩定幣資產疑慮加深。

金融時報報導，根據CryptoCompare的數據，Tether的市值從5月12日以來已下滑9%至760億美元，原因是其代幣被從流通中移除以滿足贖回要求。在另一種穩定幣TerraUSD上周失去與美元平價後，Tether的幣價上周四（12日）曾跌至0.95美元，低於尋求維持的1美元水準。

此外，彭博資訊報導，去中心化金融協議「Deus Finance」的DEI穩定幣已失去與美元的1比1掛鉤，根據CoinGecko的數據，DEI的交易價格為0.7美元。不過，DEI的市值約6,350萬美元，規模遠低於上周震撼幣圈的TerraUSD穩定幣逾180億美元的市值，因此這次與失去與美元平價，並未引發更廣泛的加密貨幣價格動盪。比特幣16日下跌不到4%，17日盤中上漲2%至30,486.00美元。

然而，加密貨幣市場的內外部觀察人士都警告，穩定幣若出現更深、更持續的劇烈波動，可能導致數千種投機性加密資產的價值重挫。這類穩定幣先前已吸引全球許多投資人買進。

歐洲央行執行委員潘內達（Fabio Panetta）16日表示：「無法保證穩定幣能在任何時候都能以平價贖回，就像世界最大穩定幣上周短暫失去與美元平價。」

潘內達說，穩定幣持有人沒辦法要求存款保險來理賠損失，而營運業者也無法使用銀行的現有機制，這使得穩定幣很容易受到擠兌衝擊。他說，排名前五大的穩定幣TerraUSD上周崩盤，就是這種風險的例子之一。

穩定幣受歡迎的原因是，數位資產愛好人士通常會利用穩定幣來買賣比特幣這類加密貨幣，而非使用美元或英鎊這類主流貨幣進行買賣。穩定幣是基於加密貨幣的區塊鏈技術，會採用價格與美元1比1掛勾的設計機制。