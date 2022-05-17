戰事開打後 澳洲補上亞洲能源缺口

俄烏戰事導致能源吃緊，澳洲適時補上缺口。受到俄羅斯切斷歐洲能源影響，導致全球能源供應鏈也跟著受到衝擊，原本就是能源出口國的澳洲加強供貨到鄰近的亞洲各國，稍微舒緩短期內的能源需求。

澳洲能源訂單接不完

據《半島電視台》報導，戰事爆發後，澳洲最大的液化天然氣出口商Woodside接到來自亞洲的訂單量暴增。有別於美國與卡達天然氣出口趕緊轉送至歐洲，澳洲在今年3月則是額外多送9艘載運能源船至南韓與日本等地。

據《路透社》報導，稍早俄羅斯宣佈切斷波蘭與保加利亞天然氣供應後，亞洲液化天然氣現貨價格上漲16%，每百萬英熱單位(mmBtu)增加到26.20美元。除此之外，由於擔心其他國家也會受到波及，特別是倚賴俄羅斯天然氣進口達50%的德國，更讓天然氣價格跟著水漲船高。

澳洲能穩定供應

澳洲能源顧問公司EnergyQuest創辦人白裘恩表示，「亞洲許多能源是無關政治的，但全世界趨勢已在改變了，澳洲則被認為是安全的交易夥伴。」除此之外，當地的礦場也加緊趕工應付需求，紐卡斯爾煤炭期貨在3月初每噸價格也上漲超過400美元。

各國仍須自給自足

澳洲智庫能源經濟與金融分析研究所(IEEFA)分析師羅伯森指出，「雖然能源與地緣政治分開很好，但現實是做不到。烏克蘭入侵是一記警鐘，讓各國政府看到了需要能源獨立，如果能自己生產能源，會遠比倚賴別人還安全。」

兩大澳洲能源購買國日本與中國已設法降低對於澳洲的能源產品進口，澳洲國立大學研究發現，中國國內產煤增加，代表中國大量減少對澳洲的進口已迫在眉梢，到了2025年預估會減少25%。

對此，羅伯森表示，「事實就是中國不想要倚靠澳洲提供能源，而且也會擴及到液化天然氣上。」

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