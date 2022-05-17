Lordstown賣廠給鴻海後財務未脫險 財務長說仍需籌資
美國電動皮卡新創業者Lordstown Motors的財務長16日表示，直到取得更多資金、市場估值攀升前，該公司還能再經營至少一年的能力仍面臨疑慮。Lordstown上周表示已完成把俄亥俄州組裝廠部分資產賣給台灣鴻海（2317）的交易，並與鴻海簽有代工生產協議。
Lordstown在去年6月發布持續營運疑慮的警告，顯示財務狀況令人擔憂。該公司目標今年推出首款電動皮卡，與鴻海的代工生產協定確定Lordstown Motors成為鴻海第一個量產的商用車客戶，規劃下半年將在俄亥俄州工廠生產這款電動皮卡車Eudurance並開始出貨。
華爾街日報報導，Lordstown Motors財務長克羅爾（Adam Kroll）16日表示，營運疑慮示警將持續存在，「直到我們籌足夠資金，並且獲得較高市值」。
這家電動皮卡新創業者上周表示，已完成把俄亥俄州工廠賣給鴻海、取得2.3億美元資金的交易。鴻海先前也收購5,000萬美元的Lordstown股票。
目前，Lordstown正在進行Endurance的撞擊測試，打算在第3季量產，鴻海將進行代工生產，並且已承諾為兩家公司的新合資公司投資1億美元，其中包括提供4,500萬美元貸款給Lordstown。
克羅爾說，Lordstown需要在年底前再籌措1.5億美元資金，以便執行2022年的計畫，包括生產約500輛電動車。他說，該公司的目標是在今年底的資產負債表上擁有至少7,500萬至1億美元的現金。
截至1月底，Lordstown擁有的現金和約當現金為2.036億美元，較一年前的5.87億美元減少；上季虧損8,960萬美元，較一年前的虧損1.25億美元改善。
克羅爾表示，該公司可透過公開發行或向機構投資者私下發行籌資，他說，可能會涉及發債或發行股票，「也有可能涉及更多策略夥伴的事宜」。
但華爾街日報指出，在近期市場動盪之際，Lordstown想要籌資可能面臨挑戰。該公司股價16日收盤重挫7.4%至每股2.27美元，今年初來累計下跌39%，當前市值為4,481萬美元。
克羅爾說：「我們確實處在對電動車新創公司避險的環境中。我無法預測是否或何時情勢會改變。」
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