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與巴菲特對作！大賣空本尊Q1放空蘋果股票

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
電影「大賣空」的真實主角麥可‧貝瑞（Michael Burry）。彭博資訊
電影「大賣空」的真實主角麥可‧貝瑞（Michael Burry）。彭博資訊

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資人麥可．貝瑞（Michael Burry）在第1季放空蘋果股票，相較下，「股神」巴菲特波克夏公司則在上季增持蘋果股票。

根據美國證管會（SEC）16日公布的文件，貝瑞的避險基金Scion Asset Managemen在截至3月31日持有對20.6萬股蘋果股票做空的賣權。

蘋果公司股價自2019年初以來翻漲約四倍，但本季來股價下跌16%，16日收盤下跌逾1%，報每股145.54美元。

Scion在截至去年12月底只擁有六檔股票，但到了第1季結束，已出脫其中五檔，僅保留製藥公司必治妥施貴寶的股票，但增持Google母公司字母、臉書母公司Meta Platforms和Discovery 。

值得注意的是，貝瑞早在1999年就盛讚蘋果是一檔值得巴菲特買進的股票，這比波克夏公司進場買進蘋果股票的時間早了17年。蘋果現在是波克夏公司最大持股標的，占比達42.79%，而巴菲特近期也透露他的公司上季增持蘋果股票。

貝瑞的成名戰是預測到2007年的次貸泡沫並從中獲利、投資GameStop為後來迷因股熱潮鋪路，他在去年放空特斯拉，以及「木頭姐」伍德的方舟創新基金。

貝瑞過去兩年點名特斯拉、GameStop、比特幣、狗狗幣、Robinhood和白熱化的美國房市是金融市場過度投機炒作的例子。他去年6月警告出現「 有史以來最大的投機泡沫」，同時警告散戶大舉湧入的迷因股和加密貨幣是「崩盤之母」。

貝瑞在去年第3季已把旗下美股投資組合從逾20檔刪減至6檔，總持股價值從近1.4億美元降至4,200萬美元。

巴菲特 波克夏 美國

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