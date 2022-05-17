快訊

第一線人員爆「醫護不再快篩」 她曝醫院慘痛現況：確診照顧陽性

新冠肺炎可能造成神經後遺症 《自然》最新研究：認知功能衰退20年

80歲夫發病見人就揮拳 70歲妻「老老照顧」悲喊：有愛也扛不住

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。 路透
特斯拉執行長馬斯克。 路透

特斯拉執行長馬斯克周一（16日）表示，美國的經濟「可能」已經陷入衰退，且或許會持續一年或一年半，提醒企業要注意成本管控與現金流。他的判斷與經濟學家的看法和現有數據所呈現的，大不相同。

馬斯克在邁阿密海灘舉行的科技會議All-In高峰會上說：「這些都會過去，然後又會再有繁榮時代。」「可能有些難關要挺過去，我不知道時間會有多久，可能是一年，也可能是12個月到18個月。」

彭博資訊指出，儘管美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策來抑制通膨，令衰退憂慮與日俱增，彭博對經濟學家的最新每月調查顯示，認為未來一年經濟會衰退的可能性目前為30%。

彭博分析，美國第1季經濟較去年同期萎縮1.4%，主是因為貿易逆差創下紀錄。如果看需求指標的話，消費支出和企業設備投資今年初是加快的。亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預估，第2季目前顯示美國國內生產毛額（GDP）增速為1.8%。

馬斯克提到，經濟衰退不一定是壞事，他說自己在上市公司的時間裡，就經歷過一些經濟衰退。「如果榮景太長久，通常會發生資本配置不當的問題，基本上就是會把錢撒到傻瓜身上。」

被問到對通膨問題的看法時，馬斯克說，通膨沒有超級複雜，最誠實的原因就是政府多印了太多的鈔票。

馬斯克自稱自己在政治上一直是個溫和派，過去投票都投給民主黨，但他不是拜登的粉絲。「這個政府成就不多」，他說，以往從沒投過共和黨，下次選舉或許會改變心意。

馬斯克 美國

延伸閱讀

推特CEO為打假帳號做法辯護 馬斯克回圖不買帳

馬斯克大嘴巴狂洩Twitter內部數據 激推特法務部門超不爽

馬斯克想付10億「分手費」 推特或可要求多賠幾十億

收購推特案暫踩煞車！馬斯克曝原因 推特股價重挫

相關新聞

交易「暫時擱置」 馬斯克：以較低價錢買推特並非不可能

全球首富、特斯拉執行長馬斯克周一（16日）表示，以較低價碼收購推特（Twitter）「並非不可能」。他此話一出，更加激發...

CNBC：中國大陸握全球供應鏈底牌！部分工廠遷出不影響大局

財經網站CNBC報導，無論疫情封控是否會在短期內令企業受挫，中國大陸仍握有全球供應鏈的底牌。

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

特斯拉執行長馬斯克周一（16日）表示，美國的經濟「可能」已經陷入衰退，且或許會持續一年或一年半，提醒企業要注意成本管控與...

北韓人恐佯裝身分求職 美國籲全球科技業當心

美國政府今天警告，北韓人可能會偽裝身分，試圖在全球科技產業取得合約工作，還說這種工作者構成了重大安全風險

美機構投資人上季操盤心法 類股追高殺低就對了

機構投資人第1季大賣表現墊底的類股，也追捧大漲的能源股，整體來看，順類股走勢而為的基金第2季會有持續不錯的表現。

中國大陸持有美國公債降至2010年來最低 台灣也大砍美債

美國財政部的最新數據顯示，中國大陸持有的美國公債在3月降至2010年6月來最低水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。