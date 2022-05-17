美機構投資人上季操盤心法 類股追高殺低就對了

機構投資人第1季大賣表現墊底的類股，也追捧大漲的能源股，整體來看，順類股走勢而為的基金第2季會有持續不錯的表現。

周一是大型投資人必須向美國證管會（SEC）揭露第1季為止持股的最後期限，即所謂13-F申報。

標普500指數第1季下跌5%，但各類股表現差距極大，能源股大漲38%，表現墊底的是資訊科技（-8.6%）、非必要消費類股（-9.2%）、通訊服務股（-12%），這三類股都是對利率敏感的股票。

整體來說，投資人減持科技股1.4%，總計賣最多是微軟，微軟第1季下跌8.3%。機構投資對非必要消費類股減持0.8%，賣最多的個股是家得寶（Home Depot），反映抵押利率漲至多年來高峰。Nike和星巴克公司（Starbucks ）也在大賣之列，基於擔心中國大陸防疫封鎖導致需求下滑。通訊股則遭減持0.8%，其中賣最多的 Meta，Meta在第1季大跌34%。

第2季至目前，能源股依然表現最佳，上漲8%，非必要消費類股（-21%）、資訊科技（-16%）、通訊服務股（-16%）仍然敬陪末座。

機構投資人第1季對能源股增持1.2%，標普500指數第1季表現最佳的個股 Occidental 石油公司，大漲96%，不過，也有投資人獲利了結。

赫赫有名的老虎全球管理公司（Tiger Global Management）因重押科技股表現淒慘，第1季出脫的有 Netflix和奧多比（Adobe），認賠賣出加上持股價價值縮水，老虎全球公司公開持股部位仍由去年底為止的460億美元減為260億美元。

老虎全球第1季加碼 Carvana，卻再度觸雷，這家中古車交易商第2季以來大跌2/3，新買進的數位金融服務商Dave第2季又大跌64%。因此，老虎全球第4季持股價值再跌15%，今年以來累跌44%。