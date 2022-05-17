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協助富人和實體隱瞞資產 全球金融最不透明國家是它

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
租稅正義聯盟研究發現，如果想隱藏財富，美國能提供的幫助最多。示意圖。路透
租稅正義聯盟研究發現，如果想隱藏財富，美國能提供的幫助最多。示意圖。路透

租稅正義聯盟（TJN）研究各國金融和法律制度，就其協助個人和實體隱瞞資產的程度進行排名，發現若想隱藏財富，美國能提供的幫助最多。

根據上述研究，自2020年以來，美國向全球提供的金融保密服務增加將近三分之一，是2009年開始排名以來的最糟的表現。

租稅正義聯盟說，美國的排名惡化是因為拒絕與其他國家的稅務機關交換訊息。如果美國改採其他主要經濟體的作法，世界金融保密能減少40%。

美國反腐組織金融責任及企業透明度聯合會（FACTC）的執行董事Ian Gary說：「此一排名顯示腐敗分子拿我們的金融體系當武器來對抗民主。美國必須支持國家之間進行更多互惠的自動訊息交換。」

美國總統拜登已將透明度改革列為其外交政策的一大重點，誓言打擊逃稅和洗錢。美國財長葉倫說，美國可能是「隱藏不當得利和洗錢的最佳場所」，凸顯反腐工作的緊迫性。

5月18日即將召開七國集團（G7）財長會議，但根據租稅正義聯盟，全球對抗金融保密欠缺進展，有一半要歸責G7的五個成員國——美國、英國、日本、德國和義大利。

租稅正義聯盟首席研究員Moran Harari指出：「一小群富裕國家制定全球金融和租稅規則，結果被發現對造成金融保密和租稅濫用負有最大責任。數十年來，七國集團的成員國透過保密漏洞和睜眼瞎的法規，吸引億萬富翁、權貴和企業大老。」

根據租稅正義聯盟公布的金融保密指數，金融保密制度排名第二、僅次於美國的國家是瑞士，它提供的金融保密服務約為美國的一半。

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