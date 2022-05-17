【專家之眼】從東協美國高峰會 看印太經濟戰略前景

原定在今年三月底的28跟29日召開，卻因故延期的美國與東協高峰特別會議(the ASEAN-US Special Summit)，終於在拜登出訪東亞國家的一星期之前，順利在5月12日的美東時間於華盛頓舉行，而有了禮尚往來的良好氣氛。

就在今年三月初，東協十國組織的輪值主席國，高棉，傳出有成員國高層因為議程安排衝突，而未能出席在三月底的特別高峰會；路透社旋即透過向高棉外交部長，Prak Sokhonn，做查證，確定會議延期。有趣的是，幾天前美國白宮發言人，Jen Psaki，才在記者會上提出確切的會議時間；並強調緊密連結東協與美國的關係，是拜登政府應對亞太局勢戰略構想的一環。

為了因應南海局勢和在印太區域的再平衡需要，過去十年間由美國府會與前後三任總統，陸續提出特別法案與軍、經、外交的交織考量構想：在中國崛起不可逆之下，如何構建具有牽制與防範作用的戰略布局。

先是由前總統歐巴馬在2015年底完成的：「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership, TPP)；談判期間還給日本和越南有相當的條款優惠；同時，也著手國會立法的運作。

當時的時空背景，一方面有全球金融大海嘯之後，必須進一步以美國的再工業化和美國製造(Made in America)，以投資形成和貿易深化來帶動經濟成長；期能有就業創造與稅收增加，好吸納國債負擔和促成長遠性的金融獲利。

同一時間，則有中國在推動一帶一路的戰略競爭，從跨國投資的金融貸放、歐亞大陸和拉美、非洲的經貿緊密，一路到基礎建設的投資，包括在英國、美國、印尼、泰國等，所導入的高鐵合資建案。

遑論是引起軒然大波，中國企業在拉脫維亞、巴基斯坦、斯里蘭卡和太平洋島國的港口建設和日後的租用營運。其後前川普總統勝選，並在當選之後立即簽署行政命令，廢止國會同意的TPP和巴黎氣候協議兩大法案。至於在拜登總統任內迄今，即使有日本、東協組織的殷殷召喚，希望美國能夠回到TPP的繼承，CPTPP；卻僅只恢復巴黎氣候協議的參與。

令人疑惑的是，即使美國白宮發布會議新聞稿；但高棉總理還親身喊話，說是提早到25、26兩日，十個會員國都能依約成行。但這樣有戰略高度與明確目標的元首級會議，即令路透社確認其傳聞為真；但負責會議安排的對口國，印尼，並未提出延期說明；即使有排程衝突的當事國家，泰國，也再次表明若能改在28日的一天內完成，那麼該國總理仍將親身與會。

何況即使有賀錦麗副統的親身到訪，美國與印度在印太戰略上的設計歧見，依舊無法排除！像是讓英國加入參與，印度外長Harsh Vardhan Shringla即曾公開反對，他說：「由英美澳結盟成立AUKUS，之於亞太四方安全對話，既無關聯性，也無助於QUADS的運作。」

而隨著時間的遞延，印度的立場考量則益加能看明白：一方面，印度著眼於不結盟路線；因此，從非洲、中東到西亞，都是該國戰略的考量範圍，有別於美、日和澳洲所看重的南海情勢。再則，是否與中國和俄國減少依存關係與經軍互動的戰略利益？晚近印度在烏克蘭戰爭的立場選擇，已經夠明確。

對比美國國家公共新聞台(NPR)的報導，文章引述不具名官員的評估，暗示拜登總統的心力都集中在烏克蘭戰爭上；雖然聯合東協組織來應對中國問題，仍是外交政策的核心焦點。作為美國與ASEAN協議的一部分，白宮宣布在印太地區提供1.5億美元的工作預算；終極目標則是籌集20億美元的項目計畫，包括在環境維護、海防勤務與執法、公衛健康等的監測與人員養成訓練。

往下就是拜登總統到訪東亞國家的重頭戲，5月20日至5月24日；將訪問日本和韓國，以及其他「四邊安全對話」國家——澳洲、印度的領導會晤。

印尼總統Jokowi在返國之後的新聞發布，他先是表達要期許世界和平；並語重心長的說出觀察：全世界正需要有共同合作來走出疫情，但此刻的敵對衝突卻是越發激烈；我們需要強化多邊主義的機制，卻只看到單邊主義的歪風盛行。

印尼總統並且積極倡議，將邀請美國參加印太基礎建設論壇(the Indo-Pacific Infrastructure Forum)；2023起印尼將會輪值ASEAN主席，並計畫藉此一推動的基建論壇，可以跟美國的印太經濟架構，the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)，取得對接。印尼總統同時說明其細部觀點，他認為行將推動IPEF跟該組織的印太前瞻計畫，the AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)，在列為優先的項目上合作，必須著眼於產生綜效和彼此在上目標的交相強化。

看似面子十足的一場高峰會議，還有待細細咀嚼各方的細緻與見招拆招。