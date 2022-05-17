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連六周走強的美元自20年高峰回落 近期格局仍偏強

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元指數在上周觸及20年高點後，周一轉而下跌。市場關注全球經濟，此前中國大陸疲弱的經濟數據曬凸顯對全球經濟放緩前景的疑慮。

美元指數周一跌0.4%，報104.187，上周五曾短暫突破105，創下2002年12月以來的最高，並已連續六周上漲。

加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示，「需要強調的是，美元走強的風險更大，這主要是因為，如果看看總體經濟環境，基本面看起來並不好。從避險的角度來看，這應該仍會給美元兌大多數貨幣帶來支撐

。」

歐元兌美元升值0.3%，報1.0438美元，距離上周觸及的2017年初以來最低1.0354美元不遠。分析師認為1.0340是歐元的關鍵支撐位。歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦德 Francois Villeroy de Galhau 表示，歐元的疲軟可能威脅到歐洲央行引導通膨接近目標的努力。

美元兌日圓扭轉跌勢，升0.1％至129.32。

比特幣尾盤報29,881美元左右，跌幅超過4%，上周四曾跌至25,400美元的20 20年12月以來最低。

資本市場 外匯

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