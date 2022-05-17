連六周走強的美元自20年高峰回落 近期格局仍偏強
美元指數在上周觸及20年高點後，周一轉而下跌。市場關注全球經濟，此前中國大陸疲弱的經濟數據曬凸顯對全球經濟放緩前景的疑慮。
美元指數周一跌0.4%，報104.187，上周五曾短暫突破105，創下2002年12月以來的最高，並已連續六周上漲。
加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示，「需要強調的是，美元走強的風險更大，這主要是因為，如果看看總體經濟環境，基本面看起來並不好。從避險的角度來看，這應該仍會給美元兌大多數貨幣帶來支撐
。」
歐元兌美元升值0.3%，報1.0438美元，距離上周觸及的2017年初以來最低1.0354美元不遠。分析師認為1.0340是歐元的關鍵支撐位。歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦德 Francois Villeroy de Galhau 表示，歐元的疲軟可能威脅到歐洲央行引導通膨接近目標的努力。
美元兌日圓扭轉跌勢，升0.1％至129.32。
比特幣尾盤報29,881美元左右，跌幅超過4%，上周四曾跌至25,400美元的20 20年12月以來最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言