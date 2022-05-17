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成品油短缺提振原油⋯中國大陸撐房市帶動銅鋁價 金價小漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

原油期貨漲至114美元之上，全球成品油供應緊張導致市場對夏季供應感到憂心。銅價、鋁價以及其他工業金屬價格多數上漲，投資人正在評估中國大陸支持房地產業的措施對需求的潛在提振。美元走弱推動金價小漲。

WT漲升至3月以來最高價位

6月交割的西德州中級原油（WTI）上漲3.71美元，漲幅3.4%，結算價報114.20美元； 7月交割的布蘭特原油期貨上漲2.69美元，結算價報每桶114.24美元結算價達到3月底以來最高價位。

美國汽油期貨有史以來首次突破每加侖4美元，全國平均汽油零售價格升至記錄新高。

原油期貨價格上漲往往會迅速蔓延到汽油市場，表明在夏季駕車高峰月底來臨之際，將面臨更高的能源成本。

截至5月13日的一周，庫欣原油庫存下降約262.9萬桶。美國庫存偏緊導致油價走高。原油早盤一度下跌，因4月中國工業增加值和消費者支出降至疫情爆發以來最差水準。

基本金屬及貴金屬走揚

銅價、鋁價以及其他工業金屬價格均上漲，儘管中國經濟數據疲軟，投資人正在評估中國大陸支持房地產業可能產生的影響。除了鎳之外，所有主要基本金屬價格普漲，此前中國央行周日下調首套房貸利率下限，作為遏制樓市大幅下滑的最新舉措。

此外，上海向放鬆防疫封控邁進了一步，此前防疫封控令該市經濟面臨巨大壓力，並打亂了地區供應鏈。

官方周一公佈的數據顯示，中國經濟4月份大幅萎縮，防疫封控措施令工業和消費部門降至跌至2020年初以來的最低水平。工業增加值、社會消費品零售總額和失業率均遜於預期。

倫敦時間下午5:54，倫敦金屬交易所銅價上漲0.9%，結算價報每噸9,238.50美元；鋁價上漲1.6%，鋅價上漲2%； 鎳價下跌2.6%。此前主要電池材料生產商華友鈷業表示，電鎳復產改造項目產出首批鎳板。

貴金屬方面，紐約時間下午2:39，隨著美元下跌，金價小漲0.2%，至每英兩1,815.46美元左右；白銀、白金和鈀金上漲。

房地產 金價

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