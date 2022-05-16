停滯性通膨憂慮升溫 美股早盤震盪走跌

美股上周五強彈後，周一（16日）早盤未能延續漲勢小跌約0.5%~1％，主因為停滯性通膨憂慮再起，科技股賣壓較重，市場將密切關注美國17日起將發布的零售銷售等重要數據，以及聯準會（Fed）預定台北時間18日凌晨2時發表的談話。

美股三大指數震盪下挫，道瓊工業指數跌約160點（0.5%），標普500指數下挫0.6%，那斯達克綜合指數跌約1%，費城半導體指數重挫1.8%，台積電ADR跌1%，蘋果股價挫跌1.7%，特斯拉大跌2.5%。

美國17日將公布4月瘦銷售，預估將月增1.1%，但若增幅主要為售價上漲帶動，市場可能感到不安，憂心Fed會變得更鷹，沃爾瑪、目標公司及家得寶等零售業者本周也都將陸續發布上季財報，主管對於成本的說法受關注。

鮑爾預定台北時間18日凌晨2時參加媒體論壇發表演說並接受提問，本周也將有至少三位Fed官員公開談話。

在此同時，中國大陸4月零售銷售年減11.1%，工業生產意外下滑2.9%，歐盟也進一步調降歐元區的經濟成長預估、並上調通膨預測，都加劇停滯性通膨的憂慮。