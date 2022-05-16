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美歐將開發共通電動車充電標準 設供應鏈早期預警機制

經濟日報 / 編譯簡國帆／綜合外電
美國與歐盟將開發共同的電動車充電站標準。美聯社
美國與歐盟將開發共同的電動車充電站標準。美聯社

美國歐盟貿易與科技委員會（TTC）16日發布聯合聲明指出，將開發共同的電動車充電站標準，並將設立供應鏈的早期預警系統，作為雙方降低對化石燃料依賴、提高供應鏈韌性的一環。

聲明表示，這項提案是在全歐洲與美國推廣電動車的關鍵，「我們有意合作，開發共享的作業要求、且經認可有效的方法，測試彼此的電動車充電站」。

一名歐盟官員透露，美歐已展開充電站基礎設施的技術工作，預定2023年推出第一項試行計畫。美歐雙方目前的工作是要統一由政府注資興建充電站的技術準則，以支持推出相容的充電技術。

雙方也已表達有意打造一個早期預警機制，知會雙方可能出現的產品短缺，這些投資將聚焦於未來的關鍵項目需求。歐盟和美國也希望在現行的美歐TTC外，另外創建一個納入澳洲和加拿大等擁有關鍵原物料國家的貿易與科技委員會。

美國和歐盟也同意將擴大針對糧食安全、出口管制，供應鏈韌性以及半導體短缺等議題的合作，並且提到俄羅斯入侵烏克蘭，已使美歐加強合作。

美國 歐盟 電動車

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