南韓智庫：韓美貨幣政策可存在更大分歧空間

南韓官方智庫韓國開發研究院（KDI）建議，南韓當局應容忍韓美之間的利率存在更大的分歧，理由是各經濟體面對的風險不同。

路透報導，KDI 16日發布的研究報告指出：「國內經濟所處的情況是，不需像美國預期的那樣大幅升息，畢竟美國通膨料將升得更高、經濟復甦也更強健。」因此，這個官方智庫主張，應容忍因經濟形勢不同導致兩國利差出現倒掛的情況。

南韓目前的基準利率為1.5%，高於美國聯邦資金利率的0.75%-1.0%，但美國更積極的升息可能會扭轉南韓當前（相對於美國）的殖利率優勢。

根據這份報告，南韓的貨幣政策應不亦步亦趨地跟隨聯準會（Fed）的腳步，以避免外溢效應，尤其是假如美國的政策是為因應外部衝擊而非需求成長。

該報告也指出，自2000年以來南韓外匯市場沒有因為利差倒掛而出現嚴重的資本外流、或是資金緊縮。KDI並表示，當局應避免干預韓元市場、容忍匯率波動，以調整國際失衡及緩和外部衝擊。