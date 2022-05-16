防半導體供應斷鏈 美歐將設早期預警系統

美國與歐盟16日將宣布一項計畫，攜手找出半導體供應鏈的干擾點，同時設立半導體供應鏈干擾的早期預警系統，並尋求避免陷入爭取晶片業者設廠的「補貼大戰」。

美歐貿易與科技委員會（TTC）15~16日在法國巴黎召開，美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪都與會，歐盟的代表則包括歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）、競爭執委薇絲塔格（Margrethe Vestager）以及內部市場執委布勒東（Thierry Breton）。

雙方將宣布設立半導體供應鏈的「早期預警系統」，以通知彼此晶片短缺之處，並將協調對晶片製造商的補助，希望避免西方強權在爭取晶片業者設廠時陷入過度競爭。彭博資訊引述聯合聲明草案指出：「貿易與科技委員會希望針對改善供應鏈韌性、提高貿易的可預測性和多元性，發展出共同路徑，探索共享的解決方案。」美國去年已設立自家的早期預警系統，監控東南亞的供應鏈。

由於全球電子產品需求暴增、加上新冠疫情擾亂供應鏈，全球仍為晶片荒所苦，促使美歐都爭取台積電等晶片製造商前往設廠。薇絲塔格說：「我們希望彼此能同意，補貼的高水準不會超過必要、符合比例且適當的水準。」一名美國官員也透露，美歐的目標是在鼓勵各自境內的半導體投資時，能彼此協調，不致掀起補貼競賽。

聯合聲明草案雖未提及中國大陸，但TTC議程上的若干議題似乎是劍指中國大陸。聯合聲明草案表示，美國和歐盟希望能在購買環境產品、碳足跡工具、綠能公共採購、以及電動車充電基礎設施等領域，擴大合作，雙方也希望改革世界貿易組織（WTO），讓爭端仲裁機構能夠恢復正常運作，同時確保美歐之間的特定貿易產品不能被認為造成國安威脅。

雙方將宣布對抗不實資訊與駭客攻擊的共同措施，包括敦促企業提高演算法的透明度、讓研究人員擴大共享數據、制定中小企業最佳資安行為的準則，並且成立工作小組，找出受信任的科技供應商等。

聲明草案也提到俄羅斯十幾次，強調會協調出口管制以及對莫斯科當局的制裁。這是TTC去年成立以來第二次開會，商討的議程也顯示過去幾個月情勢的重大轉變。