為制衡中國 美國1.5億投資東南亞

美國並未遺忘東南亞國家！拜登政府日前宣布，將投資1.5億美元深化與東南亞市場經濟合作關係，投資內容包括氣候變遷與研究海上安全等範圍。對此，亞洲事務專家認為，此舉顯示美國政府要向中國透露美國仍關注東南亞的訊息。

美國必須強化與東協合作

據《金融時報》報導，美國總統拜登在上週，東協(ASEAN)首度移師美國舉行的會議上與各國領袖會面時，白宮宣布一連串與東南亞合作的計畫，內容包括氣候變遷、基礎建設與海上安全等。一位美國官員表示，此舉顯示美國政府已正視到必須深化與東南亞的關係。

新加坡拉惹勒南國際研究學院專家吳天文認為，「此舉證明美國仍持續對當地有興趣並向中國表示即使歐洲有事，美國仍不會分心。」

自從拜登上任後，美國重視與歐洲與亞洲的盟友關係，但針對印太地區主要著墨在日本、南韓與澳洲以及透過四邊安全對話吸引印度加入等等。

亞洲需要美國投資

美國企業研究院專家庫伯表示，「這次雙方的高峰會凸顯出拜登政府必須參與東南亞的重要性，但是這次會議頂多只是領袖會面，還談不上宣布重要新的計畫，不過各國仍會期待看到美國做出具體承諾，特別是在貿易與投資上。」

據《南華早報》報導，這次美方承諾的1.5億美元投資，其中最大一筆6,000萬美元將用於提倡「自由且開放的印度太平洋地區」，包括美國海岸防衛隊將指派更多資源至當地進行訓練與安全合作並且打擊非法漁業活動。

歐亞集團分析師阿里•懷恩表示，美國大舉投資在海上議題將以順理成章與當地各國合作，「由於馬來西亞與越南等東協國家持續擔心中國在南中國海的活動，增加海上安全合作的投資自然可以讓美國強化與各國的關係。」

另外美國也將投資600萬美元在支持各國數位創新、強化數位經濟規則制定以及在人工智慧上採用全球標準。

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