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英飛凌行銷長支持晶片製造在地化 看好市場仍供不應求

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
英飛凌贊成晶片生產地點多元化，以確保供應鏈的彈性。 圖為英飛凌奧地利菲拉赫廠。路透
英飛凌贊成晶片生產地點多元化，以確保供應鏈的彈性。 圖為英飛凌奧地利菲拉赫廠。路透

日經報導，儘管台積電（2330）創辦人張忠謀對全面轉移晶片供應鏈的想法表示懷疑，英飛凌（Infineon）行銷長葛塞爾（Helmut Gassel）表示，各國政府推動境內生產是正確作法，可確保供應鏈的彈性。他同時表示，儘管俄烏戰爭、大陸防疫封控和通貨膨脹的不確定性日益增加，英飛凌仍看好晶片的需求遠遠超過供應。

葛塞爾說，晶片產業的規模大到「集中在一個洲，對達成必要的規模經濟已經沒那麼重要」的程度。就算生產地點多元化一開始可能不容易，但從彈性的角度來看，多地製造是明智之舉。他說：「你不會希望全集中在一處，單一事件就能導致嚴重的供應中斷。」

根據日經，葛塞爾表示， 因「消費者信心下滑」，個人電腦、電視和智慧手機相關領域的需求正在減弱，「整體環境比去年要有挑戰性」。但在另一方面，拜「結構性驅動因素」之賜，英飛凌專精領域的需求仍舊非常強勁。尤其是電動車的強勁成長和各國力推再生能源，將能創造半導體的新需求。

全球最大汽車和功率半導體製造商英飛凌的1-3月未完成訂單，從前一季的310億歐元增加到370億歐元（384億美元），其中逾50%是與汽車相關的產品，大約75%要在未來12個月內交付。

葛塞爾表說，這很明顯地遠遠超過英飛凌能夠交付的數量。除車用半導體外，目前微控制器IC和通信IC的短缺最明顯，這些通常會外包生產。但「與總需求相比，晶圓代工廠的產能仍然非常短缺」。

英飛凌在歐、美、亞三洲都有製造設施，去年在奧地利菲拉赫市設廠，同時宣布要擴大位於馬來西亞居林的生產基地，也計劃提高在印尼的晶片封測廠產能。

在氣候方面，英飛凌設定積極的目標要減少碳足跡。2021年底，其歐洲設施已全部使用再生能源，今年美國工廠的營運也計劃100%採再生能源。該公司的目標是2030年實現碳中和。

半導體 再生能源 俄烏戰爭

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