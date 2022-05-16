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一舉當印度水泥二哥 首富阿達尼105億美元併Holcim事業

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
亞洲首富阿達尼（Guatam Adani）。路透
亞洲首富阿達尼（Guatam Adani）。路透

亞洲首富阿達尼（Guatam Adani）和瑞士水泥巨人Holcim達成協議，將以105億美元現金買下Holcim在印度的事業，也成為阿達尼歷來最大手筆的併購案。

阿達尼集團將買下Holcim在Ambuja水泥公司握有的63.2%股權和在ACC的54.5%的股價。若主管機關同意此交易，阿達尼集團將由原本未涉足水泥業的生手搖身一變成為全球第二大水泥市場排名第二的業者。

Ambuja和ACC合計每年可生產至少7,000萬公噸的水泥，僅次於UltraTech 1.2億美元年產能。

阿達尼集團董事長阿達尼表示，這項併購將一舉擴充產能，而集團的再生能源布局，能讓未來水泥事業脫碳之路搶得領先。脫碳是水泥業必走的路。集團上市公司之一阿達尼綠能（Adani Green Energy）是印度市值數一數二的再生能源業者。

對Holcim而言，這也是該公司執行長詹尼齊（Jan Jenisch）降低對傳統水泥事業的布局之一，理由即是生產水泥的碳排放量過高，在環保意識高漲的時代會影響投資意願。Holcim如今轉而進軍建築材料事業，去年砸下50億美元買下Malarkey Roofing Products和Firestone Building Products。

再生能源 印度 上市公司

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