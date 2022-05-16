快訊

台灣疫情延燒 醫：這四項政策應立即修正

愈來愈多人確診，感覺周遭空氣都有「毒」？7件事大減住家、辦公室病毒量

馬斯克想壓低推特收購價？ 續批假帳號、曝遭指控違反保密協議

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在周末持續批評社群平台推特（Twitter）上的自動發文機器人和假帳號數量，另外還表示，在他推文公布計劃檢視推特假帳號後，推特的法律團隊指控他違反保密協議。

馬斯克在上周五（13日）推文表示，他提出以440億美元收購推特的交易將「暫停」，因為他要調查機器人、垃圾和假帳號是否確實一如推特所稱，占推特帳號比率不到5%。這則推文導致推特股價當天重挫近10%。

在上周五稍晚，馬斯克又推文說，他執行隨機抽樣100個推特帳號來查驗有多少是不合法的，並指出他抽樣100的數據是因為「這就是推特用來計算」的樣本數。

馬斯克接著在周六推文說：「推特法律團隊打給我抱怨我違反了他們的保密協議，因為揭露機器人抽樣數是100。這確實發生。」

這位特斯拉執行長在同日一則推文再度質疑推特的數據，表示「我稍後還沒見到任何有造假/垃圾/重複(帳號)的分析，有機會它是超過90%的每日活躍用戶，而每日活躍用戶數據對廣告主是很重要的」。

馬斯克先前曾表示，消除機器人、垃圾和虛假帳號可能是讓推特成為更具價值公司的關鍵。但自從馬斯克宣布計劃收購推特並讓它下市以來，推特股價近日已下跌。一些人在上周五推測，馬斯克關於暫停收購推特的推文凸顯出他的另一個動機，即協商更優惠的收購價格。

推特上周五股價重挫9.7%至每股40.72美元，遠低於馬斯克當前出價的每股54.2美元。

馬斯克 廣告 特斯拉

延伸閱讀

馬斯克想付10億「分手費」 推特或可要求多賠幾十億

馬斯克：人民選拜登是想少點「鬧劇」 而非要改變美國

收購推特案暫踩煞車！馬斯克曝原因 推特股價重挫

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

相關新聞

拜登亞洲行 聚焦四議題

美國總統拜登20日將啟程赴亞洲訪問南韓與日本，為他去年1月以來首度造訪亞洲。他將與南韓總統尹錫悅及四大財閥主管會面，聚焦...

亞馬遜臉書暫停人力招聘

美國科技業者2019年底以來一直忙於因應防疫封鎖、供應鏈混亂、成本和利率上升等問題，如今還須應付之前擴張業務、需求卻未出...

馬斯克想壓低推特收購價？ 續批假帳號、曝遭指控違反保密協議

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在周末持續批評社群平台推特（Twitter）上的自動發文機器人和假帳號數量，另外還表...

日經：台灣等APEC七成員擬資料跨境傳輸辦法 排除俄中

日經新聞報導，美、日、韓、台在內七個亞太經合會（APEC）成員國已同意建立一套獨立於這個經貿合作論壇目前架構之外的個人資...

紐西蘭計劃4年撥款18億美元 加速普及電動車

為加速淘汰化石燃料並協助減緩全球暖化，紐西蘭周一宣布該國的第一個溫室氣體減排計畫，將先在四年內撥款29億紐元（約18億美...

小麥期貨飆近6％開盤奔漲停 印度突禁出口引發市場震撼

芝加哥小麥期貨15日晚間開盤急拉漲停，原因是全球第二大小麥生產國印度13日無預警宣布暫停小麥出口，這會使俄烏戰爭爆發後全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。