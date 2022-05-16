馬斯克想壓低推特收購價？ 續批假帳號、曝遭指控違反保密協議
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在周末持續批評社群平台推特（Twitter）上的自動發文機器人和假帳號數量，另外還表示，在他推文公布計劃檢視推特假帳號後，推特的法律團隊指控他違反保密協議。
馬斯克在上周五（13日）推文表示，他提出以440億美元收購推特的交易將「暫停」，因為他要調查機器人、垃圾和假帳號是否確實一如推特所稱，占推特帳號比率不到5%。這則推文導致推特股價當天重挫近10%。
在上周五稍晚，馬斯克又推文說，他執行隨機抽樣100個推特帳號來查驗有多少是不合法的，並指出他抽樣100的數據是因為「這就是推特用來計算」的樣本數。
馬斯克接著在周六推文說：「推特法律團隊打給我抱怨我違反了他們的保密協議，因為揭露機器人抽樣數是100。這確實發生。」
這位特斯拉執行長在同日一則推文再度質疑推特的數據，表示「我稍後還沒見到任何有造假/垃圾/重複(帳號)的分析，有機會它是超過90%的每日活躍用戶，而每日活躍用戶數據對廣告主是很重要的」。
馬斯克先前曾表示，消除機器人、垃圾和虛假帳號可能是讓推特成為更具價值公司的關鍵。但自從馬斯克宣布計劃收購推特並讓它下市以來，推特股價近日已下跌。一些人在上周五推測，馬斯克關於暫停收購推特的推文凸顯出他的另一個動機，即協商更優惠的收購價格。
推特上周五股價重挫9.7%至每股40.72美元，遠低於馬斯克當前出價的每股54.2美元。
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