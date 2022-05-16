小麥期貨飆近6％開盤奔漲停 印度突禁出口引發市場震撼

芝加哥小麥期貨15日晚間開盤急拉漲停，原因是全球第二大小麥生產國印度13日無預警宣布暫停小麥出口，這會使俄烏戰爭爆發後全球小麥供應吃緊的狀況更為惡化，可能令糧食價格進一步升高。印度在13日公告，政府將暫停小麥外銷，以管理糧食安全。這引發七大工業國的農業部長批評此舉將使全球危機惡化。

芝加哥小麥7月期貨15日開盤後一度飆漲5.9%至每英斗12.4750美元，攀抵兩個月來最高。小麥價格今年來已飆漲60%，帶動麵包、蛋糕到麵條等小麥製品價格上揚。

令人訝異的是，印度並非是全球重要的小麥出口國，但出口限令引發市場震撼，凸顯全球小麥供應的黯淡展望。戰爭已衝擊烏克蘭的小麥出口，如今乾旱、洪災和熱浪也讓多數主要小麥產國的生產受威脅。

墨爾本Thomas Elder Markets穀物分析師懷特洛表示：「如果禁令是出現在正常的一年，影響會是很小的，但損失烏克蘭的產量加劇了這項問題。」

印度決定暫停小麥出口，正值創紀錄的熱浪導致小麥在重要種植季節乾枯，產量可能銳減。生產面臨風險，也讓印度面臨兩難困境，因為小麥採購國正為應付烏克蘭的出口短缺另尋替代來源。然而，印度在國內通膨竄升之際，決定把國內市場的小麥供應置於優先，即便此舉可能砸了印度可身為可靠小麥供應國的國際印象。