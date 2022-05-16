Canoo的煎熬、蘋果的收購機會？ 彭博：展開協商不難

在電動車新創公司Canoo苦於穩住財務狀況之際，有人認為這可能代表蘋果公司出手收購Canoo的時機成熟了，而且將對蘋果的「Apple Car」電動車計畫帶來莫大助益。

五年前成立的Canoo正陷入營運困境，上周示警可能沒有足夠現金維持營運。 Canoo雖然已取得額外的融資，但對年底前電動車產量能否達到原先規劃的目標表達懷疑。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，對於Canoo而言，當前面臨的困境代表該公司尋求收購方會是個最佳選擇，而對蘋果而言，這也會是個切入點。例如蘋果在2019年收購了自駕新創公司Drive.ai，引進自駕車專業知識，當時收購的工程師和主管現在已成為蘋果投入汽車作業系統和自駕軟體的核心人員。

葛曼說，兩家公司要展開協商並不會太難，因為Canoo的前執行長克蘭茲（Ulrich Kranz）現在是蘋果汽車計畫的高層主管之一，蘋果也有一些員工曾在Canoo擔任工程師。此外，兩家公司之前也曾進行過協商，早在2020年就討論過從投資到收購等各種想法。

Canoo已開發出一種滑板式設計的電動車平台，可應用於不同款式的車輛。該公司產品包括電動貨車和電動皮卡。不過對蘋果來說，Canoo最令人感興趣的產品是全功能電動車Lifestyle Vehicle。這款車是在去年底推出，售價不到4萬美元，外觀有如小型廂型車，卻設有豪華轎車般的後座。投入蘋果汽車計畫的人員透露，他們的一些設計和Canoo已發展出的設計類似。

一名和蘋果、Canoo都有接觸的人士表示，蘋果可能不希望收購Canoo的基礎技術，但可能想要收購Canoo的工程人才。Canoo的員工擁有汽車內裝和外觀、軟體、汽車製造、動力傳動系統、電池技術和其他汽車零件的專門知識。

葛曼指出，Canoo能協助蘋果實現發展電動車、甚至自駕車的願景，但蘋果手腳必須快，因為Canoo已有多位重要主管離職。